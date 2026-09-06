Maximele pleacă de la 20...21 de grade în estul Transilvaniei și se opresc pe la 33 de grade în sud-vestul Munteniei și în sudul Olteniei.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi destul de însorită, cu temperaturi în scădere și cel mult 30...31 de grade în Bărăgan. Vântul devine ceva mai insistent, iar spre seară e posibil să apară câțiva nori de ploaie în nordul Dobrogei.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, temperaturile nu mai trec de 30 de grade, după ce ieri a fost caniculă în această zonă și s-au atins 36 de grade. Avem vreme frumoasă, vânt activ și condiții de ploaie în orele serii.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se răcește simțitor. În Iași se vor înregistra 25 de grade, cu vreo 10 grade mai puțin decât ieri. Vântul prinde putere pe parcursul zilei. Ajunge la viteze de 70 km/h, iar în zonele montane înalte poate depăși 90 km/h. După-amiaza aduce câteva ploi slabe, trecătoare.

Vremea în Transilvania

Un aer mai rece pătrunde și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Maximele se opresc pe la 24...25 de grade. Pe aici nu sunt semne de ploaie, iar la noapte se înseninează complet și temperaturile coboară până la 6 grade.

În ținuturile vestice găsim vreme frumoasă, cer mai mult senin și vânt alert. Scăpăm de caniculă și temperaturile ajung la valori mai potrivite pentru acest moment al anului. Vor fi 27...28 de grade pe la amiază.

Și în Transilvania se intensifică vântul, iar pe crestele montane o să bată foarte tare, cu peste 90 km/h. Temperaturile scad accentuat și aici. Maximele se opresc la 26 de grade. În a doua parte a zilei se înnorează și apar câteva reprize de ploaie în estul provinciei. La noapte vor fi doar 2 grade în depresiuni.

Vremea în Oltenia

În Oltenia nu prea vedem norii, dar vântul suflă destul de tare, în special în sud-vestul acestei provincii. După o zi toridă, cu 37 de grade la umbră, astăzi maximele se opresc pe la 32, poate 33 de grade.

În ținuturile sudice găsim soare, vreme bună și poate câțiva stropi de ploaie spre seară în nordul Munteniei. Căldura se mai domolește și în această zonă. Vor fi cel mult 33 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București avem vreme frumoasă, cer mai mult senin și un vânt destul de insistent. Maxima se oprește pe la 32 de grade, după ce ieri au fost 34. La noapte se face mai răcoare și vor fi 13...14 grade.

Luni temperaturile continuă să scadă. Ajung la valori normale pentru această perioadă și vor fi cel mult 28 de grade. Se înseninează complet. Se domolește și vântul, așa că atmosfera devine plăcută în miezul zilei.

Marți avem tot vreme frumoasă, cer senin și vânt domol. Se mai încălzește puțin și temperatura urcă până la 30 de grade.

Iar miercuri se face mai cald. Cerul se păstrează curat toată ziua și o să avem o amiază călduroasă, cu 32 de grade în termometre. În noaptea următoare se vor înregistra 16 grade.

Vremea la munte

La munte, vremea se răcorește. Vântul bate cu putere, în special în zonele înalte din Carpații Orientali și Meridionali. Acolo vor fi rafale de peste 90 km/h. După-amiază se înnorează și o să plouă puțin în masivele estice.

Luni vremea devine frumoasă în toată zona montană. Se împrăștie norii. Vântul nu mai pune probleme, iar temperaturile se mențin la valori normale pentru acest moment al anului.

Marți avem tot cer senin, vreme bună și temperaturi plăcute după orele prânzului. Dimineața, însă, este destul de rece, mai ales în masivele nordice.

Miercuri continuă vremea frumoasă. Temperaturile încep din nou să crească și se face mai cald decât în mod obișnuit. În Carpații Meridionali se intensifică vântul, iar după lăsarea nopții apar ceva averse în zona Carpaților Occidentali.

Vremea la mare

Pe litoral, temperaturile scad, dar chiar și așa o să fie suficient de cald și se vor atinge 28 de grade. Norii apar destul de rar. Vântul devine activ pe parcursul zilei. Ajunge la viteze de 50 km/h. Apa mării are în jur de 24 de grade.

Luni se mai răcorește puțin. De fapt, ajungem la normal cu temperaturile. Se vor înregistra între 23 și 26 de grade. Avem cer mai mult senin, briză plăcută și tot 24 de grade în apă.

Și marți avem vreme frumoasă și condiții foarte bune de plajă. Maximele din stațiuni ajung din nou la 26 de grade.

Miercuri atmosfera se menține însorită toată ziua, dar vântul devine ceva mai insistent. O sufle cu 40...50 km/h. Vor fi cel mult 26 de grade în aer și 23 de grade în apa mării.