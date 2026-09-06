La festivalul din orașul-lagună a fost proiectat și un documentar despre turneul de anul trecut al trupei britanice Oasis.

Robert Pattison a sosit la Veneția împreună cu logodnica lui - cântăreața și actrița de origine britanică Suki Waterhouse.

Pattison joacă rolul lui Chris Hansen

Starul promovează thrillerul „Primetime”, inclus în selecția oficială a festivalului de film. Pattison joacă rolul jurnalistului Chris Hansen, în perioada în care acesta era gazda emisiunii - pe cât de populară în Statele Unite, pe atât de controversată - „To Catch a Predator”.

Colaboratorii lui Hansen pretindeau pe internet că sunt minori și ademeneau la întâlniri adulți care urmăreau asemenea relații. Apoi, îi confruntau în fața camerelor de filmat înainte de sosirea poliției.

Robert Pattison, actor: „Am urmărit emisiunea când eram mai tânăr, dar fără să o analizez în detaliu. Însă, atunci când o urmărești aproape obsesiv, îți dai seama că există o alchimie ciudată între prezența lui Hansen, estetica emisiunii, felul în care a fost regizată, modul în care toate elementele sunt puse împreună și perioada în care a fost realizată.”

Lance Oppenheim, director: „Am aflat de „To Catch a Predator” mai întâi din parodiile inspirate de emisiune, inclusiv din South Park. Când am urmărit emisiunea în cele din urmă, am fost fascinat. Chris Hansen părea un personaj aproape mitologic, cu replici tăioase și memorabile, care mi-au amintit de Tony Montana din Scarface.”

Pattison, care a participat și la scrierea scenariului, a dezvăluit că rolul nu i-a fost inițial rezervat lui.

Robert Pattison, actor: „La început am încercat să construiesc personajul ca și cum ar fi fost destinat altui actor. Dar, pe parcurs, am devenit din ce în ce mai atașat de rol.”

La Veneția a fost lansat și documentarul „Don't Look Back in Anger”, despre pregătirile pentru turneul mondial de anul trecut al trupei Oasis, reunită după 15 ani.

Producția îi surprinde pe artiști la repetiții și în timpul concertelor. Povestea este completată cu imagini de arhivă din istoria formației.