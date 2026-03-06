Maximele se opresc pe la 16 grade în Banat și în Oltenia, iar în zona Moldovei se vor înregistra cele mai modeste valori din țară, în jur de 7...8 grade. În ținuturile estice se adună norii, dar șansele de ploaie sunt foarte reduse. În rest atmosfera se menține însorită toată ziua.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici este înnorat la începutul zilei. Avem și ceață în unele regiuni. Apoi cerul rămâne acoperit în Dobrogea dar în rest se arată soarele și se face mai cald decât ar fi normal. Temperaturile urcă până la 13 grade şi vântul se intensifică în nordul Dobrogei.

Mai sus, în Moldova sudică şi în nordul Munteniei, găsim mulţi nori, însă fără ploi, ceata dimineaţa iar vântul o să bată cu 50...65 km/h.

Se răcoreşte uşor şi la amiaza vor fi tto 13 grade la Focşani.

În nordul Moldovei şi în Bucovina se anunţa o zi cu înnorări persistente, un vânt mai insistent şi temperaturi de până la 11 grade.((.))

În schimb, în nordul Transilvaniei şi în Maramureş, găsim vreme plăcută şi temperaturi în creştere uşoară fata de ieri. La amiaza vor fi 14 grade la Satu Mare.

Şi în ţinuturile vestice, găsim vreme frumoasă. Temperaturile, mai ridicate decât în restul ţării ajung pe la 15...16 grade. Atmosferă va fi însorită, norii apar doar trecător şi vântul nu pune probleme.

În Trasilvania, avem o dimineaţă rece mai ales în depresiuni, poate şi un pic de ceaţă. Mai târziu însă, se arată soarele, se încălzeşte şi se ating 14 grade la Albă Iulia. La noapte se face din nou frig în depresiuni. La Miercurea Ciuc se vor înregistra MINUS 7 grade.

Şi în sud-vestul ţării, găsim soare şi vreme frumoasă, însă acum dimineaţă este puţină ceata. Temperaturile rămân ridicate pentru această dată.

În ţinuturile sudice, vor fi înnorări dar şi perioade cu soare. E posibll să fie şi un pic de ceata dimineaţa iar maximele vor ajunge la 15 grade.

Vremea în Bucureşti

În București s-ar putea să fie un pic de ceață la începutul zilei. Apoi se arată soarele. Vântul se menține activ și maximă ajunge pe la 13 grade. Astăzi au fost 16 grade în zona Capitalei.

Vremea la Munte

La munte vremea rămâne caldă în majoritatea masivelor. În Carpații Orientali apar ceva înnorări, dar e puțin probabil să plouă. În rest avem o zi destul de însorită și un vânt mai intens în zonele înalte din Meridionali și din Carpații de Curbură. Acolo vor fi rafale de 65 Km/h.