Vântul bate mai tare în sud-vest și în Carpații Meridionali, iar maximele pornesc de la 21 de grade în estul Transilvaniei și ajung la 31 de grade în Oltenia și în Banat.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan atmosfera se menține însorită aproape toată ziua, iar temperaturile urcă până la 28...29 de grade. După-amiază se intensifică vântul, mai ales la malul mării. Și tot pe acolo apar ceva înnorări, poate și câțiva stropi de ploaie.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim vreme frumoasă, un pic de vânt și temperaturi în creștere față de ieri. Este răcoare acum dimineața. Sunt în jur de 15 grade, însă după prânz se ating valori de 28...29 de grade. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina sunt anunțate câteva averse trecătoare, îndeosebi pe la munte. În ansamblu avem o zi plăcută, deși în unele zone vântul devine ceva mai insistent. Stăm bine și la capitolul temperaturi. Amiaza aduce valori agreabile, de până la 25...26 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se mai încălzește puțin față de ieri și maximele ajung pe la 27 de grade. În zona Maramureșului se mai adună norii. Apar și câteva reprize de ploaie, iar în Transilvania se intensifică vântul.

În ținuturile vestice se anunță o zi frumoasă, cu soare și temperaturi în creștere. Nu sunt semne de ploaie, iar în Banat se vor atinge 30...31 de grade. Temperaturile cresc și pe timpul nopții, iar minimele vor fi în jur de 16 grade.

În Transilvania este răcoare la începutul zilei, în special în depresiuni. Apoi soarele încălzește treptat atmosfera și maximele ajung la 27 de grade pe la Târgu Mureș. Ploile apar sporadic în regiunile montane, iar vântul bate mai tare pe crestele Carpaților Meridionali.

În Oltenia este cam înnorat în unele zone, acum, dimineața, dar nu plouă. Cerul se degajează mai târziu și temperaturile urcă până la 31 de grade.

Și în sudul României sunt ceva înnorări la această oră, dar atmosfera devine însorită după prânz. Cresc și temperaturile, dar încă avem valori suportabile, de cel mult 29 de grade. Vântul se intensifică pe parcursul zilei.

Vremea în Capitală

Vremea se încălzește și în Capitală. Soarele domină atmosfera. Maxima ajunge pe la 29 de grade, iar spre seară e posibil să apară câțiva nori de ploaie. Urmează o noapte liniștită, cu o minimă de 16 grade.

Și la munte se mai încălzește puțin. După-amiază apar câteva averse trecătoare. Pot fi și descărcări electrice, dar în cea mai mare parte a zilei o să fie timpul frumos. Vântul o să sufle mai tare pe crestele Carpaților Meridionali. Acolo vor fi rafale de 60 km/h.

La mare găsim soare, vreme bună și până la 27...28 de grade prin stațiuni. Vântul devine mai insistent după orele amiezii. Atunci apar și ceva înnorări, dar e puțin probabil să plouă.