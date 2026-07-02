Viituri și inundații locale în aproape toată țara, avertizează hidrologii. Cod portocaliu și galben pe râuri din 36 de județe

Vremea
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Inundatii
ProTV

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o nouă avertizare hidrologică, valabilă până vineri la prânz, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării acestora. 

autor
Aura Trif

Canicula persistă în estul și centrul țării, dar vremea se schimbă brusc în mare parte din România. Meteorologii au emis avertizări de caniculă, vijelii puternice, ploi torențiale și grindină pentru următoarele două zile.

Potrivit Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Codul portocaliu emis de către hidrologi este valabil în intervalul 2 iulie, ora 12:00 - 3 iulie, ora 09:00, şi vizează râuri din judeţele Argeş şi Olt.

Unde va fi cod galben

Codul galben este instituit pentru perioada 2 iulie, ora 12:00 - 3 iulie, ora 12:00, şi vizează anumite sectoare de râuri din judeţele: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Timiş, Vâlcea şi Vrancea.

INHGA menţionează că fenomenele hidrologice estimate se pot manifesta cu intensitate mai mare pe râurile mici din judeţele Cluj, Bihor, Arad, Argeş, Maramureş, Suceava, Neamţ şi Botoşani.

Sursa citată precizează că cetăţenii sunt sfătuiţi să urmărească permanent informaţiile şi avertizările transmise de autorităţi, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă şi traversarea zonelor inundate, să nu staţioneze în albiile majore ale râurilor sau în apropierea podurilor şi podeţelor în timpul fenomenelor meteorologice severe şi să ia măsuri pentru protejarea bunurilor aflate în zone cu risc de inundare.

Totodată, autorităţile locale sunt îndemnate să acţioneze conform prevederilor Ordinului nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase, având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră.

La nivelul Ministerului Mediului sunt activate toate mecanismele de monitorizare şi coordonare pentru ca instituţiile din subordine să poată interveni rapid, acolo unde situaţia o va impune.

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Sursa: News.ro

Etichete: inundatii, viituri, rauri, ploiești, hidrologie,

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