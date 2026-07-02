Viituri și inundații locale în aproape toată țara, avertizează hidrologii. Cod portocaliu și galben pe râuri din 36 de județe

Canicula persistă în estul și centrul țării, dar vremea se schimbă brusc în mare parte din România. Meteorologii au emis avertizări de caniculă, vijelii puternice, ploi torențiale și grindină pentru următoarele două zile.

Potrivit Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Codul portocaliu emis de către hidrologi este valabil în intervalul 2 iulie, ora 12:00 - 3 iulie, ora 09:00, şi vizează râuri din judeţele Argeş şi Olt.

Unde va fi cod galben

Codul galben este instituit pentru perioada 2 iulie, ora 12:00 - 3 iulie, ora 12:00, şi vizează anumite sectoare de râuri din judeţele: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Timiş, Vâlcea şi Vrancea.