Dacă stăm în plin soare în vreme de caniculă, în funcție de temperatura aerului, umiditate, lipsa vântului, intensitatea radiației solare și hainele pe care le purtăm, temperatura pe care o resimțim poate crește destul de mult.

Corespondent PRO TV: „La 38–40 de grade Celsius în aer, în plin soare, temperatura resimțită poate depăși 50 de grade Celsius. Ce se întămplă în organism? Simt cum începe să-mi crească pulsul, am impresia că-mi arde pielea acolo unde nu este acoperită și chiar că nu mai pot respira normal. Dacă după cele 20 de minute intrăm într-o încăpere răcoroasă, este normal să simțim că "radiem" căldură încă 10–30 de minute. În această situație trebuie să bem apă - de preferat nu foarte rece, să avem un spațiu climatizat și să evităm dușurile foarte reci imediat - pentru că pot provoca șoc termic și frisoane. În schimb, putem folosi comprese reci, pe care le aplicăm la încheieturi sau la axilă - pentru că vasele de sânge sunt aproape de suprafața pielii și crează o senzație rapidă de răcorire. Foarte important, dacă avem gheață, nu o aplicăm direct pe piele, pentru că pot apărea efecte asemănătoare arsurilor”.

În perioadele de caniculă este recomandat și consumul de săruri de rehidratare, dar nu trebuie să facem abuz.

Beatrice Speteanu, farmacistă: „Unele pot avea surplus de sodiu și ne crește tensiunea, pot provoca retenția de apă”.

Cei mai predispuși la problemele provocate de caniculă sunt copiii, vârstnicii, femeile însărcinate și bolnavii cronic.

Silvia Nica, medic primar UPU SUUB: „Pacienții cu diverse afecțiuni cronice sunt mai vulnerabili pentru că mecanismele lor de a își realiza acest echilibru, mai ales în condiții de hipertemie, când sângele este mai vâscos din cauza deshidratării reacționează mai greu sau poate nu mai reacționează deloc. Inclusiv pacienții neoplazici care oricum au un status procoagulant și alte tipuri de afecțuni expun la complicații mult mai mari decât un om sănătos.”

Evident hidratarea este recomadată în această perioadă, dar și consumul de fructe și legume proaspete. În plus, pe cât posibil, trebuie să evităm să stăm afară în orele în care soarele este puternic.