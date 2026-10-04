Pe scenă a urcat și actrița Rodica Mandache. A recitat poeme culese din țările aflate de-a lungul legendarei rute care a unit, timp de secole, Europa de Asia.

Traseul vechiului drum cultural și comercial dintre Europa și Asia a fost refăcut prin poeme, decoruri și muzică. O întâlnire dintre lumea nouă și una de mult apusă.

Actrița Rodica Mandache a devenit vocea călătorului pe Drumul Mătăsii.

Rodica Mandache: „Ne-am tras barca în zeci de porturi și am vâslit pe zeci de mări și în tot locul am văzut oameni - pribegiții cu ochii goi, îngâmfați și melancolici”

Spectatori: „A fost o incursiune de introspecție a sufletului, a rădăcinilor, a cărții-cărților. A fost profund, a fost o întâlnire cu sufletul.” (...)

„Minunat. A fost o deconectare de la tot. Atmosferă plăcută, caldă”

„Cum au cântat, vocea lor, sentimentele pe care le simțim noi. Am fost emoționată. Am avut și piele de găină”

Anna Ungureanu, dirijor principal al Corului „Madrigal”: „Să descoperi piese din țări atât de îndepărtate, cum este China, Japonia, Kazahstan, Georgia. Ne deschid o nouă cultură, un nou fel de a vedea viața.”

Spectatoare: „Ideea de spectacol - o combinație între muzică, pian și textul povestit, mi s-a părut foarte interesantă și puțin mai apropiată de publicul larg”.

Emil Pantelimon, organizator: „Madrigalul trece prin toată istoria muzicii, trece și prin Renaștere, merge și prin muzica modernă, vine și în lumea contemporană. Sunt mai bine de opt limbi care sunt cântate, fără partituri în față”