Vremea azi, 3 noiembrie. Soare și temperaturi de primăvară în toată țara. Maximele ajung și la 23 de grade

Luni avem tot vreme caldă, deși în ținuturile vestice temperaturile scad ușor față de duminică. Și tot în vest se adună norii și apar câteva ploi slabe.

În rest avem o zi destul de însorită, însă dimineața este ceață în sud, în est și în zona depresionară. Maximele ajung pe la 23 de grade în sud-estul, poate și în centrul țării.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim vreme frumoasă, soare, câțiva nori și temperaturi cu mult peste valorile normale. Vântul devine mai insistent, iar în Bărăgan se ating 22, poate 23 de grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei ziua a început cu ceață în unele regiuni, iar până la ora 9 este Cod galben de ceață densă în județele Galați, Vrancea și Vaslui. Apoi apare soarele și se face mult mai cald decât ar trebui. Temperaturile urcă până la 21 de grade.

Și mai sus, în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să fie cald pentru această perioadă. Se ating 18 grade. Avem o amiază cu soare și un vânt destul de activ, dar acum dimineață s-a lăsat ceața și în această zonă. Până la ora 9 este în vigoare un Cod galben de ceață în județele Bacău și Suceava.

Vremea azi în Transilvania și Maramureș

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se adună norii și o să plouă slab, mai ales în a doua parte a zilei. Temperaturile se mențin foarte ridicate pentru această perioadă. Vor fi în jur de 20...21 de grade.

Atmosfera devine schimbătoare și în ținuturile vestice. Apar din ce în ce mai mulți nori, iar după prânz vin și ploile. Vântul se intensifică în zona Banatului. Temperaturile scad ușor față de ieri, dar tot va fi mai cald decât ar trebui.

În Transilvania avem încă o dimineață cu ceață în depresiuni. Este și un Cod galben în mai multe localități din județul Harghita, care se menține până la ora 9. Atmosfera devine plăcută mai târziu și o să fie nefiresc de cald pentru acest moment al anului. Maximele ajung la 21, poate 22 de grade.

În Oltenia avem o zi frumoasă, cu soare, vânt domol și temperaturi ridicate, în jur de 20 de grade. La noapte se adună norii și apar ceva ploi.

Vremea în București și sudul țării

Condiții meteo foarte bune găsim și în sudul României, asta după ce se risipește ceața matinală. Se ating vreo 20 de grade pe la amiază și asta înseamnă cu 6...7 peste normal. La noapte o să plouă puțin și aici.

În București ziua a început cu înnorări și ceață, dar cerul se degajează în curând. Se face din nou mult mai cald decât ar trebui și maxima ajunge la 21 de grade. La noapte se adună norii. Apar și ceva condiții de ploaie, iar mâine în zori se vor înregistra 9...10 grade.

La munte temperaturile scad în masivele vestice, dar vremea rămâne caldă pentru acest moment al anului. În Carpații Occidentali și în nordul Orientalilor se înnorează și o să plouă, iar după lăsarea nopții apar câteva ploi și în celelalte masive. Vântul bate mai tare pe creste.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













