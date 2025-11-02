Vremea azi, 2 noiembrie. Temperaturile scad în majoritatea regiunilor. Vânt cu rafale de 120 km/h pe crestele montane

Vremea
02-11-2025 | 08:03
toamna
Ziua de duminică aduce vreme schimbătoare și temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor - mai puțin în sud. Precipitațiile apar în special în zonele montane, iar vântul are intensificări în est, în sud-est și în sud-vest, de asemenea, la munte.

Maximele pornesc de la 11..12 grade în nord-vestul României și ajung la 20...21 de grade în ținuturile sudice.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Barăganul. Pe aici soarele se arată trecător, iar vântul are intensificări, mai susținute în zona Dobrogei. Tot pe-acolo e posibil să vină și câțiva stropi de ploaie. După prânz, temperaturile ating 18 grade.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei vor fi ceva înnorări. Nu lipsesc perioadele însorite, iar vântul agită atmosfera în toată regiunea. Cele mai mari viteze, de 120 de km/h, le atinge pe crestele Carpaților de Curbură. Maximele ajung la 19 grade - o valoare apropiată de normalul perioadei.

Norii se înmulțesc și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Precipitațiile apar mai ales în zona montană: vorbim despre ploi în zonele joase și lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Vântul se întețește și suflă cu 60...70 de km/h, iar temperaturile se opresc la 16 grade.

oameni pe strada, bucuresti
Cum va fi vremea la începutul lunii noiembrie. Meteorologii ANM anunță maxime și de 25 de grade

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș avem înnorări - mai persistente în zona Maramureșului. Tot pe-acolo o să plouă trecător, iar în zonele înalte de munte apar precipitații mixte. Vremea se menține rece pentru data din calendar.

În vestul României găsim atmosferă schimbătoare. Se înnorează din când în când, însă precipitațiile apar mai ales în zona montană. Vântul nu pune probleme, iar maximele ajung la 18 grade.

În Transilvania avem ceva condiții de ceață în primele ore - în special în depresiuni. Apoi se adună norii, o să și plouă în unele zone, iar vântul are intensificări și suflă cu până la 70 de km/h în sud-estul provinciei. Pe crestele Meridionalilor, însă, vor fi rafale de 120 de km/h. Temperaturile rămân scăzute pentru acest moment al anului.

Și în Oltenia se înnorează din când în când și e posibil să picure în unele zone. În ansamblu avem vreme bună, însă vântul bate tare în vestul regiunii. După prânz, termometrele vor indica în jur de 19...20 de grade.

Cam la fel o să fie și în ținuturile sudice: înnorări, un pic de soare, poate și o ploaie slabă, de scurtă durată. Maximele se opresc pe la 20 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București avem ceva înnorări în primele ore, când e posibil să plouă slab. Apoi iese soarele, iar amiaza aduce atmosferă plăcută și o maximă de 20 de grade. Noaptea ne-aduce vreme bună, iar mâine, în zori, temperatura coboară până la 9 grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme rece pentru data din calendar. Norii se înmulțesc, o să plouă, iar pe creste o să ningă sau o să cadă lapoviță. Vântul prinde putere mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, pe unde vă sufla cu 90...120 de km/h.

