Maximele pleacă de la 24...25 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și ajung la 30...31 de grade în vestul, în centrul și în sudul țării.

Soare și temperaturi ridicate în Dobrogea și Bărăgan

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, pe unde găsim atmosferă însorită și caldă pentru data din calendar. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile urcă până la 28 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem cer senin pe tot parcursul zilei. Ploile lipsesc din prognoză și se face mai cald decât luni. La amiază se ating 30 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează o zi frumoasă, chiar dacă, pe la munte, o să vină câțiva stropi de ploaie după orele prânzului. În rest nu prea vedem norii, dar vântul are unele intensificări. Temperaturile, în creștere față de ziua trecută, ajung la 29 de grade în Botoșani.

Vânt puternic și temperaturi de vară în Transilvania și Maramureș

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot vreme bună. Soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, însă vântul agită atmosfera cu rafale de 50 de km/h. În Maramureș vor fi în jur de 29...30 de grade.

În vestul României avem cer senin, vânt domol și temperaturi peste mediile perioadei. În miezul zilei se ating 30, poate chiar 31 de grade și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua.

În Transilvania, cerul rămâne curat în zonele mai joase, însă pe la munte, în a doua parte a zilei, se adună norii și o să vină o ploaie de scurtă durată, posibil însoțită de tunete și fulgere. Vântul se întețește și se face foarte cald pentru data din calendar. Temperaturile urcă până la 30...31 de grade.

Vreme frumoasă în Oltenia și sudul țării

Vreme frumoasă și caldă găsim și în zona Olteniei, pe unde se ating 30...poate chiar 31 de grade. Avem cer senin în zonele joase, însă pe la munte se înnorează din când în când și o să picure trecător, pe suprafețe restrânse.

Cam la fel va fi și în sudul României: atmosferă însorită și caldă în zonele joase, ceva înnorări și poate câțiva stropi de ploaie, pe spații mici, în regiunile deluroase și montane. La amiază se ating 29 de grade.

Cum va fi vremea în București și la munte

În București, marți, cerul rămâne curat pe tot parcursul zilei. Vântul adie plăcut, iar la amiază maxima atinge 29 de grade - o valoare peste normalul perioadei. Și la noapte va fi mai cald decât ar trebui, iar minima ajunge la 17 grade.

Și la munte se anunță o zi frumoasă și caldă. E adevărat că, după orele prânzului, în masivele estice și în cele sudice se adună câțiva nori și, izolat, o să picure trecător, dar în rest avem cer mai mult senin. Vântul agită atmosfera cu viteze de 50 de km/h.