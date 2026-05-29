Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în Capitală, în intervalul 29 mai, ora 10:00 - 30 mai, ora 9:00, regimul termic va fi normal, dar răcoros dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 24 - 25 de grade, iar cea minimă de 10 - 11 grade, mai scăzută în zona pre-orăşenească, spre 8 grade.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, între orele 9:00 - 21:00, vremea se va încălzi, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări (rafale în jurul a 45 km/h). Valorile maxime de temperatură se vor situa în jurul a 27 de grade.

ANM precizează că, în intervalul 29 mai, ora 10:00 - 30 mai, ora 21:00, pentru Municipiul Bucureşti va fi în vigoare o informare de intensificări ale vântului.