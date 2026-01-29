Temperaturile rămân ridicate în vest, în sud și prin centru, iar în Muntenia și în Dobrogea ajung la 14...15 grade. Cele mai mici valori, de 0 grade, se ating în nordul Moldovei.

Vremea în Dobrogea și Bărăgan

În zona Dobrogei se înnorează și vin și ceva ploi, dar în restul regiunii domină atmosfera însorită. Maximele ajung la valori neobișnuit de mari și vor fi în jur de 15 grade în zona Dobrogei. Vântul prinde putere după lăsarea nopții.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem atmosferă schimbătoare, cu înnorări și scurte momente însorite. Temperaturile rămân ridicate, iar la amiază se ating 12 grade. Peste noapte se pornește vântul, care ajunge la 50 km/h.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi mohorâtă, cu precipitații sub toate formele. Dimineața și noaptea sunt condiții de polei în unele zone. Pe-aici este cel mai frig din țară, iar maximele se încadrează între 0 și 4 grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș înnorările persistă pe tot parcursul zilei. Ploile apar în toată regiunea, iar la munte vor fi și ninsori și lapoviță. La amiază, maximele ajung pe la 5 grade.

Vreme închisă avem și în ținuturile vestice. Vor fi și precipitații – ploi în zonele joase; lapoviță și ninsoare la munte. Atmosfera se menține deosebit de caldă pentru această perioadă, iar temperaturile urcă până la 12 grade în sudul Banatului, pe la Reșița.

Vremea în Transilvania

Nici în Transilvania nu prea vedem soarele, dar maximele ajung și pe-aici la valori peste normalul perioadei: 11 grade, la Brașov. O să plouă, iar în estul și în nord-estul regiunii o să fie lapoviță și ninsoare. În special dimineața și noaptea e posibil să se formeze polei în unele zone.

Vremea în Oltenia

Și în Oltenia vor fi ceva înnorări, dar condițiile de precipitații sunt foarte reduse. Vor fi și perioade însorite, iar temperaturile se mențin foarte ridicate pentru sfârșitul lunii ianuarie. La Râmnicu Vâlcea se ating 13 grade.

În sudul României urmează o zi foarte frumoasă: atmosferă cu soare, câțiva nori inofensivi și temperaturi mai potrivite pentru începutul lunii aprilie, de până la 14, chiar 15 grade – în sudul și în sud-estul Munteniei.

Vremea în București

În București avem o zi însorită și o amiază plăcută, cu temperaturi în creștere față de miercuri. Maxima ajunge pe la 13 grade.

Vineri se strică vremea. Se înnorează, se răcește și o să plouă. La amiază vor fi cel mult 5 grade, iar în noaptea următoare sunt condiții de lapoviță și ninsoare.

Sâmbătă continuă să se răcească, iar temperatura se oprește la 2 grade. Avem tot atmosferă mohorâtă, iar la începutul zilei e posibil să mai vină ceva precipitații. Vântul se întețește și ajunge la viteze de 40 km/h.

Duminică vremea devine deosebit de rece, iar maxima va fi de -2 grade. Înnorările persistă, iar vântul are intensificări și amplifică senzația de frig.

Vremea la munte

La munte astăzi găsim vreme caldă. În Carpații Occidentali și în jumătatea nordică a Carpaților Orientali apar precipitații sub toate formele. E posibil să se formeze polei, iar pe creste domină ninsorile. În rest vedem puțin și soarele pe parcursul zilei.

Vineri se răcește. Se înnorează peste tot, iar în Orientali și în Meridionali o să ningă pe arii extinse. Mai vin câțiva fulgi și în Carpații Occidentali.

Sâmbătă temperaturile continuă să scadă – mai ales în masivele estice. Precipitațiile se transformă, treptat, în ninsori, iar vântul bate mai tare în Carpații de Curbură și în Munții Banatului.

Duminică se face foarte frig – în special în Orientali și în Meridionali, pe unde va fi ger dimineața și noaptea. Înnorările persistă în masivele sud-vestice, pe unde o să ningă slab, dar în celelalte zone cerul se degajează.

