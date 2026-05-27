ANM: Vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe regiuni din țară până joi seară

Vremea
Data publicării:
Data actualizării:
62595244

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri o informare vizând instabilitate atmosferică ce se va manifesta, până joi seara la ora 21:00, în nord-vestul, nordul, estul şi local centrul şi sud-estul ţării.

autor
Vlad Dobrea

În aceste regiuni, pe parcursul zilei de miercuri şi în noaptea de miercuri spre joi, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală în general de 40...60 km/h), averse torenţiale, descărcări electrice şi pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (1...3 ore) se vor acumula cantităţi de apă de 10...20 l/mp.


Joi, vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a ţării, cu viteze la rafală în general de 45...55 km/h, iar manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi pe arii restrânse în regiunile sudice.

Totodată, pe parcursul zilei de miercuri, este Cod galben pentru judeţe din Maramureş, nordul Transilvaniei şi cea mai mare parte a Moldovei, unde din a doua parte a zilei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului şi vijelii, cu viteze la rafală de 50...70 km/h şi izolat peste 80 km/h, averse torenţiale, descărcări electrice şi pe alocuri grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantităţile de apă vor fi, local, de 15...25 l/mp. 

Trafic paralizat la Constanța după o ploaie torențială. Șoferii blocați au încins o horă pe șosea

Sursa: Agerpres

Etichete: anm, vijelii, ploi torentiale,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Mirel Rădoi, fericit ca un copil! Cum arată noul său bolid de peste 300.000 de euro
FOTO Mirel Rădoi, fericit ca un copil! Cum arată noul său bolid de peste 300.000 de euro
Citește și...
Stiri externe
Acord sau fără acord? Postările lui Trump pe rețelele sociale amplifică confuzia privind conflictul cu Iranul

În timp ce echipa președintelui Donald Trump lucra intens în culise, în weekendul Memorial Day, pentru a obține un acord de pace cu Iranul, propriile postări ale președintelui pe rețelele sociale au creat și mai multă confuzie.
Știri Actuale
Un bărbat din Hunedoara aflat în arest la domiciliu a ieșit din casă să consume alcool și a fost găsit beat pe o bancă

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din orașul Uricani, aflat sub măsura arestului la domiciliu, fiind bănuit de infracțiuni de lovire și conducere fără permis a unui autovehicul, este cercetat acum și pentru evadare.

Recomandări
Stiri externe
Acord sau fără acord? Postările lui Trump pe rețelele sociale amplifică confuzia privind conflictul cu Iranul

În timp ce echipa președintelui Donald Trump lucra intens în culise, în weekendul Memorial Day, pentru a obține un acord de pace cu Iranul, propriile postări ale președintelui pe rețelele sociale au creat și mai multă confuzie.

Vremea
ANM: Vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe regiuni din țară până joi seară

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri o informare vizând instabilitate atmosferică ce se va manifesta, până joi seara la ora 21:00, în nord-vestul, nordul, estul şi local centrul şi sud-estul ţării.

Stiri Economice
Analiștii CFA avertizează: „Riscul de recesiune în 2026 a crescut substanțial. Leul va continua să se deprecieze”

Anticipaţiile analiştilor financiari privind creşterea economică pentru anul curent au înregistrat scăderi consistente, iar riscul de recesiune în anul 2026 a crescut substanţial, susţine preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 26 Mai 2026

49:44

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Mai 2026

01:53:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Cel mai mare zăcământ al României

43:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 15

24:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Cum să nu te cerți cu soția în timpul meciului, la Roland Garros: Medvedev a comis-o de două ori

Sport

Maroc, semifinalistă la ultimul Mondial, a anunțat lotul pentru CM 2026! Achraf Hakimi și Brahim Diaz, printre starurile ”Leilor din Atlas”