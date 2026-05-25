Meteorologii anunță însă și variații importante de la o zi la alta, cu episoade de răcire și ploi de scurtă durată.

Pentru ziua de luni, meteorologii prognozează valori cuprinse între 23 și 30 de grade la nivel național, cu maxime de 28-29 de grade în Capitală. Duminică, deja au fost înregistrate 29 de grade în vestul țării și 28 de grade la București Filaret.

„De marţi, aşteptăm valori care să depăşească 30 de grade, chiar 33 de grade, ziua de miercuri fiind cea mai caldă din această săptămână”, a afirmat directorul general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, la Digi 24.

Potrivit acesteia, în unele zile nu sunt excluse nici aversele slabe de după-amiază, pe fondul unui grad mai ridicat de umezeală și al creșterii disconfortului termic.

Răcire temporară spre final de săptămână, urmată din nou de încălzire

Meteorologii anunță că joi și vineri valorile termice vor scădea ușor, ajungând la 24-25 de grade, pe fondul pătrunderii unei mase de aer mai rece din nord.

„Vara începe în forţă, este deja o tradiţie să consemnăm mai de timpuriu aceste episoade cu vreme mai caldă decât în mod obişnuit… după care temperaturile vor fi în creştere de la o zi la alta”, a explicat directorul ANM.

Specialiștii precizează că această alternanță între aer cald și rece este specifică perioadei de tranziție dintre primăvară și vară.

Potrivit meteorologilor, joi și vineri crește și probabilitatea apariției ploilor de scurtă durată, mai ales în timpul după-amiezelor. În același timp, nivelul de umezeală va contribui la accentuarea disconfortului termic.