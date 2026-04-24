Vântul bate mai tare pe creste, iar maximele pleacă de la 12...13 grade în depresiuni și ajung pe la 21...22 de grade în ținuturile sudice.

În Dobrogea și Bărăgan sunt ceva înnorări dimineața, dar cerul se degajează mai târziu. Atmosfera devine foarte plăcută după prânz și temperaturile cresc ușor față de ieri. Se vor atinge 19...20 de grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim vreme frumoasă. Norii apar în treacăt. Ploile lipsesc din prognoză, iar temperaturile mai câștigă un grad, două față de ieri. Ajung pe la 20 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează o zi destul de însorită, însă în zonele înalte se mai adună norii și s-ar putea să vină o ploaie slabă, trecătoare. Vântul devine mai insistent, dar nu mai ajunge la viteze mari ca ieri. Vineri vor fi rafale de 40...50 km/h. Maximele se opresc la 17 grade.

Vremea în Transilvania

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș se mai întețește vântul și poate atinge viteze de 50 km/h. O să fie soare în cea mai mare parte a zilei. Doar pe la munte pot să apară precipitații slabe, iar pe la amiază se vor atinge 15...16 grade.

În ținuturile vestice găsim soare și vreme bună peste tot. Șansele de ploaie sunt egale cu zero. Vântul adie plăcut și temperaturile urcă până la 18 grade. La noapte vor fi în jur de 6 grade în această regiune.

În Transilvania e posibil să picure pe la munte, dar în ansamblu avem atmosferă însorită și un vânt ceva mai activ pe parcursul zilei. Vor fi 17 grade la Sibiu și 13 grade la Miercurea Ciuc. La noapte temperaturile devin negative în depresiuni și coboară până la minus 2 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia se face mai cald decât ieri. Temperaturile ajung la valori agreabile de 21...22 de grade. Acum sunt câțiva nori în această zonă, dar cerul se degajează mai târziu. Vântul devine mai alert în vestul și în sud-vestul acestei provincii.

În ținuturile sudice o să fie soare în cea mai mare parte a zilei. Vântul nu mai pune probleme, iar temperaturile, puțin mai ridicate decât ieri, se vor situa în jurul valorii de 20 de grade.

Vremea în București

În București se mai încălzește puțin și temperatura urcă până la 21 de grade. Avem vreme frumoasă, un pic de vânt, cer senin dimineața și câțiva nori după prânz.

Sâmbătă se anunță încă o zi însorită și o amiază foarte plăcută, iar temperaturile mai cresc puțin. Maxima ajunge la 22 de grade, iar mâine-noapte vor fi 9...10 grade.

Duminică se face și mai cald. Se vor atinge 24 de grade, dar vântul o să bată destul de tare pe parcursul zilei. Vor fi rafale de 50...55 km/h.

Vremea se răcorește luni și maxima se oprește pe la 18 grade. Avem o zi destul de însorită și vestea bună este că se domolește vântul.

Vremea la munte

La munte temperaturile continuă să crească. S-ar putea să apară câteva ploi slabe, iar în zonele înalte din masivele nordice o să fie un pic de lapoviță și ninsoare. În ansamblu, însă, avem vreme frumoasă, dar vântul bate mai tare pe creste și ajunge la viteze de 90 km/h.

Sâmbătă norii se înmulțesc din nou și mai vin câțiva stropi de ploaie în nordul Orientalilor și în Munții Apuseni. Vântul rămâne insistent doar în zonele înalte.

Și duminică se mai adună norii, iar după-amiază, izolat, mai apar câteva ploi trecătoare. În ansamblu avem vreme destul de bună, însă în noaptea de sâmbătă spre duminică vântul prinde putere pe creste.

Luni se răcește simțitor, iar vântul bate tare în toată zona montană, cu rafale de până la 120 de km/h. În Meridionali și în Orientali se înnorează din când în când și apar precipitații slabe: ploi și lapoviță în zonele joase și ninsori pe creste.