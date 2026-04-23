Se încălzește, iar maximele pleacă de la 10 grade în depresiuni și ajung la 20 de grade în Oltenia.

În Dobrogea și Bărăgan se înnorează din când în când, iar vântul se întețește mai ales în zona Dobrogei. Vor fi și perioade cu soare, iar temperaturile, în creștere față de miercuri, ajung la 18 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, norii se înmulțesc, dar șansele de ploaie sunt foarte reduse. Vântul, însă, agită atmosfera în toată regiunea. Pe crestele Carpaților de Curbură vor fi rafale de 130 de km/h. Se mai încălzește, iar după prânz se ating 19 grade.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se adună norii. Pe spații mici, o să picure trecător, iar în zonele înalte de munte e posibil să fie lapoviță sau ninsoare. Vântul are intensificări, iar în județele Iași, Botoșani și Suceava suflă cu 70...90 de km/h.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme destul de bună: perioade însorite, câțiva nori, din când în când, și temperaturi în creștere: la Satu Mare se ating 18 grade. Vântul prinde putere pe parcursul zilei, dar se mai domolește la apropierea serii.

În ținuturile vestice avem tot atmosferă schimbătoare. Ploile lipsesc din prognoză, iar vântul bate tare mai ales în zona montană. Se face puțin mai cald decât miercuri și se ating 18 grade în zona Crișanei.

În Transilvania avem soare cu nori și câțiva stropi de ploaie în zonele montane. Trecător, la altitudini mari sunt condiții de lapoviță sau ninsoare. Vântul se întețește în toată provincia, iar pe crestele Carpaților Meridionali suflă cu 130 de km/h. Se mai încălzește, iar la Alba Iulia vor fi 17 grade.

Vremea în Oltenia

Și în Oltenia se înmulțesc norii și e posibil să picure trecător. Vântul se întețește în sud-vestul regiunii și poate să ajungă la viteze de 70 de km/h. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar temperaturile urcă până la 20 de grade.

În ținuturile sudice, soarele se arată trecător și vin câteva ploi slabe, pe suprafețe restrânse. Se simte puțin și vântul, iar temperaturile, în creștere față de ziua trecută, ajung la 18 grade.

Vremea în București

În București, joi, urmează o zi frumoasă, cu soare, câțiva nori inofensivi și un vânt insistent. Se mai încălzește, iar la amiază se ating 19 grade.

Vineri avem atmosferă însorită pe tot parcursul zilei și un vânt liniștit. Se face puțin mai cald, iar termometrele vor indica 21 de grade.

Sâmbătă - aproape aceeași situație: soare, vreme bună, un vânt domol și atmosferă plăcută după prânz, când maxima ajunge la 22 de grade.

Duminică se pornește din nou vântul și vor fi rafale de 55 de km/h. Soarele strălucește toată ziua și vremea devine caldă la amiază, când se ating 24 de grade.

Vremea la munte

La munte, joi, avem scurte perioade însorite și ceva ploi slabe, pe spații mici. Vântul are intensificări mai ales în masivele sudice și în cele estice, pe unde suflă cu 90 de km/h în zonele joase și 130 de km/h la altitudini mari. Tot în zonele de creastă e posibil să fie puțină lapoviță sau ninsoare.

Vineri, norii se înmulțesc din nou și mai vin câțiva stropi de ploaie în nordul Orientalilor și în Munții Apuseni. Vântul rămâne insistent doar în zonele înalte.

Și sâmbătă se mai adună norii, iar după-amiază, izolat, mai apar câteva ploi trecătoare. În ansamblu, avem vreme destul de bună, însă în noaptea de sâmbătă spre duminică vântul prinde putere pe creste.

Duminică se răcește simțitor, iar vântul bate tare în toată zona montană, cu rafale de până la 120 de km/h. În Meridionali și în Orientali se înnorează din când în când și apar precipitații slabe: ploi și lapoviță în zonele joase și ninsori pe creste.