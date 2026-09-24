Un bărbat care smulgea buruieni în curte a descoperit o comoară de argint de peste 18 kilograme, veche de 1000 de ani

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Comoara danemarca 1

Un proprietar a descoperit cea mai mare comoară de argint din Epoca Vikingă găsită vreodată în Danemarca, în timp ce lucra în grădina din spatele casei și încerca să îndepărteze iarba.

autor
Lorena Mihăilă

Tezaurul, cu o greutate de aproximativ 18,5 kilograme, a fost descoperit în regiunea Rebild, în nordul țării. Este de aproape trei ori mai mare decât cea mai mare comoară de argint din Epoca Vikingă descoperită anterior în Danemarca. Arheologii care au examinat tezaurul au stabilit că acesta fusese așezat într-un vas de lut și îngropat undeva în secolul al X-lea, The Independent.

Comoara este alcătuită din aproape 700 de obiecte, printre care lingouri de argint, brățări, 50 de monede și un mic artefact reprezentând ciocanul lui Thor, care probabil era folosit ca talisman norocos.

„Ar fi trebuit să fie doar câteva ore de muncă grea în grădină pentru a îndepărta iarba încăpățânată, pietrele și pietrișul, în vederea construirii unei noi terase cu dale, dar s-a dovedit a fi cea mai mare surpriză din viața mea”, a declarat proprietarul, care a cerut să rămână anonim.

„După o jumătate de oră de săpat, unealta mea a lovit ceva care a scos un sunet ciudat. La început am crezut că era fier vechi, o bucată de sârmă de gard sau niște fragmente de vase, dar când am început să sap cu mâinile, am reușit să scot din pământ, unul după altul, mai multe obiecte metalice.”

Aproape 320 dintre cele peste 700 de obiecte au fost găsite intacte, în vasul lor original de lut, în timp ce restul erau împrăștiate sub formă de fragmente în solul din jur.

„Este o descoperire de o importanță majoră pentru înțelegerea Epocii Vikingilor în Danemarca”, a declarat arheologul Torben Sarauw, de la Muzeele din Iutlanda de Nord. „Nu doar datorită dimensiunii sale, ci și pentru că tezaurul arată foarte clar modul în care argintul funcționa ca formă de avere și mijloc de plată în Epoca Vikingă. Este ca și cum am fi găsit un seif din Epoca Vikingă.”

Unul dintre lingourile de argint este inscripționat cu rune care pot fi citite drept „hutu”. Cercetătorii suspectează că ar putea fi un nume, un simbol al proprietarului sau o altă formă importantă de identificare.

Tezaurul este neobișnuit și prin faptul că este dominat de lingouri, bijuterii și bucăți de argint, în timp ce monedele reprezintă o parte foarte mică din greutatea totală. Situația diferă de cea a altor comori vikinge descoperite anterior în Danemarca.

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Etichete: danemarca, comoara,

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