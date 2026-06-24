În prima parte a zilei, atmosfera va fi însorită, dar, spre seară, în zonele de deal și de munte apar ploi torențiale. Mai vin averse, dar pe suprafețe mai restrânse, și în sudul, sud-estul și centrul României.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici vor fi perioade cu soare, dar și înnorări și averse cu fenomene electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Se încălzește ușor și, la amiază, vor fi 32 de grade în Bărăgan.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei se mai adună norii și vin câteva reprize de ploaie cu tunete, fulgere și răbufniri ale vântului. Cresc temperaturile și pe aici. Maximele ajung la 32 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță vreme foarte frumoasă, cu mult soare, dar, spre seară, se înnorează la deal și la munte, pe unde o să plouă destul de consistent. Se face mai cald decât ieri. Maximele vor ajunge la 31 de grade la Vaslui.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, soarele strălucește pe tot parcursul zilei și se face foarte cald. La amiază se ating 32...33 de grade și disconfortul termic va crește.

Se încălzește și în ținuturile vestice. Temperaturile, mai ridicate decât în restul regiunilor, ajung pe la 33...34 de grade. Atmosfera va fi însorită; totuși, în zonele înalte apar ploi zgomotoase, cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului.

În Transilvania, ploile vin în multe reprize pe parcursul zilei, iar în zonele de munte se pot acumula peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi căderi de grindină și vijelii.

Nu lipsesc perioadele cu soare și se face mai cald decât ieri. La amiază vor fi 30 de grade la Târgu Mureș.

În Oltenia o să plouă mai ales în zonele de deal și de munte. Vorbim de averse zgomotoase, care pot să lase în urmă cantități importante de apă. Temperaturile cresc și pe aici. La Slatina se ating 30 de grade.

În ținuturile sudice o să plouă pe suprafețe mari în zonele înalte și pe spații mai restrânse în zonele de câmpie. Ploile vin cu toată suita de fenomene specifice instabilității și se încălzește ușor.

Vremea în București

În București, după prânz, se ating 30 de grade, iar spre seară vor fi averse torențiale, cu tunete, fulgere și căderi de grindină.

Vremea la munte

La munte, avem vreme instabilă. În a doua parte a zilei se anunță ploi zgomotoase, vântul o să bată cu 50...70 km/h, iar în intervale scurte de timp se pot acumula cantități de apă de peste 40...50 de litri pe metru pătrat.

Vremea la mare

La mare urmează o zi caldă, cu înnorări și ploi trecătoare spre seară, iar vântul o să bată cu 55 km/h. Pe plajă se ating 27...28 de grade, iar apa mării va avea în jur de 21 de grade.