Potrivit meteorologilor, în săptămâna 22-29 iunie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei la nivelul întregii ţări, cu abateri pozitive mai accentuate în vest, nord-vest şi centru. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vest, însă în restul regiunilor va fi deficitar, mai ales în nord.

În intervalul 29 iunie - 6 iulie, temperaturile medii vor continua să se situeze peste normalul climatologic în toate regiunile, în special în vest, nord şi centru. Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare la nivel naţional, cu un deficit mai pronunţat în nord, centru şi la munte.

Pentru săptămâna 6-13 iulie, ANM estimează valori termice peste cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară. Regimul pluviometric va rămâne deficitar în toate regiunile, în special în zonele montane.

În săptămâna 13-20 iulie, mediile temperaturilor vor continua să depăşească valorile specifice perioadei pe întreg teritoriul României. În schimb, cantităţile de precipitaţii sunt estimate să fie apropiate de normalul climatologic în majoritatea regiunilor.

Meteorologii au transmis că suntem ținta unei noi cupole de aer fierbinte care se dezvoltă zilele acestea deasupra Africii de Nord. Căldura Africii va influența de data aceasta Europa Centrală și de Sud, așa că ne va afecta și mai tare. Ce aduce: aer fierbinte! Va fi cald – 36 de grade sau chiar mai mult – începând de duminică până pe 2-3 iulie, în mai multe zone din țară, și o senzație de sufocare.

Cod galben de caniculă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că vremea va deveni deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării în intervalul 22 iunie, ora 10:30 – 24 iunie, ora 21:00.

Temperaturile ridicate vor fi însoțite de un disconfort termic accentuat, iar în mai multe regiuni sunt așteptate furtuni puternice, ploi torențiale și grindină.

Potrivit meteorologilor, maximele vor varia între 24 și 34 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în nord-vestul și sudul țării. Disconfortul termic va fi resimțit mai ales în zonele de câmpie din vest, nord-vest și sud.