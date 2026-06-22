Peste o mie de localități din toată țara se confruntă cu situații similare. Necesarul de medici de familie ajunge la aproape 1.500, potrivit Casei Naționale de Sănătate.

La Camera de Gardă a Spitalului Județean din Constanța ajung zilnic sute de pacienți.

Crina Kibedi, purtător de cuvânt SCJU Constanța: "Vorbim și despre 500 de cazuri în 24 de ore. Pune presiune pe întreg personalul medical".

Mulți dintre ei vin din satele în care nu există medic de familie, sau în care acesta vine rar.

Casa de Asigurări de Sănătate din Constanta organizează, pentru a treia oară, anul acesta, sesiune de contractare, în speranţa că va găsi medici.

Aurelia Drăgoi, purtător de cuvânt CAS Constanța: "6 medici ar fi necesari în mediul urban, restul de 29 în mediul rural."

În județul Vaslui, locuitorii comunei Bogdănița fac 30 de kilometri până la doctor. Trebuie să meargă în oraș, pentru că dispensarul e în renovare. Alte 4 comune, cu peste 7 mii de oameni, în total, sunt în situații asemănătoare.

Bărbat: "Când eram mai tânăr, era dispensar, era doctor, era asistentă, te trata aici. Acum, dacă nu mai e nimeni... la Bârlad."

Agomerație este și la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, unde vin pacienți din toată regiunea Moldovei.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU SMURD Iași: "Au ajuns în anul trecut mai mult de 100.000 de pacienți, este o creștere cam cu cinci la sută în fiecare an, fiecare medic vede peste 30 de pacienți în fiecare tură".

Tot la Urgențe apelează chiar și cei cu situații minore, sau care nu au asigurare medicală.

În total, în țară sunt peste o mie de localități, care au nevoie de aproape 1.500 de medici de familie. Din cei aproximativ 10 mii deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe.