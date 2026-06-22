Este vorba despre „Solo-maxxing”, dedicat tinerilor care aleg să rămână singuri pentru că sunt de părere că viața de cuplu e prea costisitoare pentru ei.

Adepții susțin că relațiile au devenit prea scumpe și sunt încântați să posteze clipuri în care merg singuri la plimbare, la restaurant sau la sala de fitness.

Fenomenul a ajuns în atenția publică, după ce indicele Real Financial Progress 2026, publicat de Banca din Montreal, a arătat că, în Statele Unite, cheltuielile unei întâlniri romantice depășesc 200 de dolari. 47% dintre membrii generației Z cred că o relație nu merită costurile.

Solo-maxxing este noul trend al generației Z prin care tinerii preferă, decât să își caute un partener, să stea mai degrabă singuri, din motive financiare.

Adepți sunt și la noi, deși costurile nu se ridică la aceleași valori.

Alexandru Mihai, student Istorie: "Prefer să rămân singur, deoarece am intenția de a mă focusa doar pe cariera mea şi pentru a-mi crea un viitor mai bun. Cred că 300 de lei este minimul pentru o cină în oraş."

Conceptul solo-maxxing e interpretat diferit de teoreticieni.

Liviu Cocei, profesor de Filosofie, Universitatea Dunărea de Jos, Galați: "Se leagă de un efect, aş zice eu, paradoxal al bunăstării. Cu cât o societate este mai prospera, cetăţenii, indivizii tind să devină mai centrați pe sine”.

Dimitrie Stoica, asistent Facultatea de Administrarea Afacerilor, Universitatea "Dunărea de Jos", Galați: "Prioritizează gestionarea resurselor. Și putem vorbi de timp, bani, energie, disponibilitate emoțională."

Dincolo de motivele financiare, sunt tot mai mulți tineri care preferă celibatul - lucru confirmat și de cea mai mare revistă de sănătate mintală și științe comportamentale din lume, „Psychology Today”.

Adriana Pâslar, studentă anul I: "Este mult mai bine să fii singur. Pentru că nu e stres”.

Georgiana Damian, psiholog: "Pentru unii alegerea vine dintr-o nevoie de autonomie, de libertate și poate pentru a se concentra pe creștere profesională. Dar pentru alții poate fi un mecanism de protecție."

Aceste motive sunt confirmate și de un sondaj masiv, realizat pe un eșantion de peste 14 mii de persoane, cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, din SUA, Europa, America Latină și Australia.

Jumătate dintre cei întrebați au răspuns că viața de adult singur este mai liniștită. Iar 46% au menționat că aplicațiile de dating au transformat relațiile în ceva de unică folosință, provocând epuizare emoțională.