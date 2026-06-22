49 de departamente, inclusiv regiunea capitalei Paris, au fost plasate sub cod roșu de caniculă. Este un număr fără precedent în istoria înregistrărilor meteorologice din Franța.

Trei persoane, cu vârste cuprinse între 80 şi 95 de ani, au murit, duminică, în departamentul Gironde, probabil din cauza căldurii extreme, a anunţat, duminică seara, prefectul departamentului, Sophie Brocas, relatează AFP.

Temperaturile ar putea atinge 43 de grade

Plasat sub cod roşu de duminică la prânz, departamentul Gironde se aşteaptă să înregistreze temperaturi care se apropie de 43°C de luni până miercuri, conform ultimei actualizări de la Météo-France.

Cele mai mari temperaturi vor fi înregistrate în estul Hexagonului. La Bordeaux, de pildă, s-ar putea atinge azi 41 de grade, în timp ce ieri au fost 40.

În aceste condiții, 850 de unități de învățământ au anunțat că nu-și vor deschide azi porțile. Alte 1.500 de școli au decis că le vor permite elevilor să plece acasă mai devreme.

În weekend, canicula a afectat traficul feroviar și a determinat autoritățile locale să anuleze o serie de concerte și evenimente sportive.

Potrivit serviciului meteorologic, valul de căldură actual ar putea atinge un nivel de severitate apropiat de cel din august 2003, care a provocat aproape 15.000 de decese în Franţa.

Consumul alcoolului a fost interzis în spațiul public, în zonele vizate de cod roșu.