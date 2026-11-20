Temperaturile se mențin ridicate pentru această perioadă. Pleacă de la 8...9 grade în estul Transilvaniei și ajung pe la 20 de grade în Muntenia și în Oltenia.

În Dobrogea și Bărăgan avem o zi însorită, dar cu vânt intens, care ajunge la viteze de 70 km/h. Se face mult mai cald decât ar fi normal. Se vor atinge 19 grade.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei vremea se menține caldă pentru acest moment al anului. Temperaturile urcă până la 17...18 grade – valori de luna octombrie. Nu prea vedem norii, dar vântul bate tare pe parcursul zilei.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina temperaturile scad față de joi, dar se mențin peste valorile normale. Vântul are răbufniri și în această regiune, iar la munte poate atinge viteze de 140 km/h.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se înnorează din când în când. S-ar putea să apară și câțiva stropi de ploaie, iar vântul rămâne destul de insistent până mai pe seară. Și aici o să fie mai cald decât ar trebui. Se vor înregistra vreo 14 grade.

În vestul țării atmosfera se liniștește astăzi, dar apar mai mulți nori și o să plouă în unele zone. Vor fi, însă, ploi destul de slabe. Temperaturile, peste mediile perioadei, ajung la 14...15 grade.

Vremea în Transilvania

În Transilvania se mai răcește față de joi, dar încă avem valori mari pentru o zi de noiembrie și 14 grade în vestul provinciei. Atmosfera devine schimbătoare. E posibil să picure trecător, iar vântul o să ajungă la viteze mai mari în zonele montane.

În schimb, în Oltenia se încălzește față de ziua trecută. Temperaturile urcă până la 20 de grade, asta înseamnă cu 10 grade mai mult decât ar fi normal. O să plouă puțin după lăsarea nopții, dar pe timpul zilei va domina vremea frumoasă.

Și în ținuturile sudice apar câțiva nori de ploaie în această noapte. Până atunci avem atmosferă cu soare și vânt intens. În Lunca Dunării se vor atinge 20 de grade.

Vremea în București

În București avem o zi însorită, dar cu vânt intens și rafale de până la 70 km/h. Se vor atinge 20 de grade, deși acum ar trebui să fie vreo 10 grade.

Și sâmbătă o să fie cald pentru această perioadă. Temperatura urcă până la 17 grade. Avem soare și atmosferă plăcută toată ziua.

Vremea se mai răcește duminică, dar încă avem valori peste normal și o maximă de 13 grade. Pe seară și noaptea se adună norii, iar spre dimineață e posibil să plouă.

Luni temperaturile se apropie de normal. Maxima NU mai trece de 10 grade. Se intensifică vântul și o să plouă din când în când.

Vremea la munte

La munte temperaturile se mențin ridicate. Ploile apar în a doua parte a zilei, în masivele vestice. Apoi se extind în toată zona montană, iar la altitudini mari se transformă în lapoviță și ninsoare. Vântul are intensificări, iar pe creste vor fi rafale de 120 km/h.

Vântul rămâne insistent și sâmbătă, pe parcursul zilei. Se înnorează din când în când, o să mai plouă trecător, iar pe creste o să ningă sau o să cadă lapoviță. Temperaturile din stațiuni scad ușor, însă vremea se menține caldă.

Sâmbătă cerul rămâne acoperit în Occidentali, în vestul Meridionalilor, de asemenea, în centrul și în nordul Orientalilor, pe unde o să plouă destul de mult. La altitudini mari ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. În rest găsim vreme mai bună.

Duminică avem atmosferă schimbătoare și se mai răcește. Pe seară și în noaptea următoare o să ningă în majoritatea masivelor, iar vântul are intensificări.