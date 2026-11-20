Săptămâna 23 – 30 noiembrie

În săptămâna 23-30 noiembrie, temperaturile se vor situa ușor sub valorile specifice perioadei în toate regiunile țării. Abaterile vor fi mai evidente în zonele montane și submontane.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi mai abundente decât în mod obișnuit în regiunile vestice și centrale. În restul teritoriului, cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie

În perioada 30 noiembrie – 7 decembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale în regiunile sud-estice. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice.

Meteorologii estimează un deficit de precipitații în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile vestice și sudice, precum și în zonele montane aferente.

Săptămâna 7 - 14 decembrie

Pentru intervalul 7-14 decembrie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale în cea mai mare parte a României.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile sudice, ceea ce înseamnă că se pot înregistra cantități de precipitații peste media obișnuită. În restul țării, acestea vor fi apropiate de valorile normale.

Săptămâna 14 – 21 decembrie

În ultima săptămână analizată, 14-21 decembrie, mediile temperaturilor se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice. În celelalte zone, valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

În privința precipitațiilor, meteorologii estimează cantități apropiate de mediile climatologice la nivelul întregii țări.