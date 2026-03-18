În rest temperaturile depășesc din nou valorile normale și ajung pe la 17 grade în nord-vestul țării.

Vântul se intensifică aproape peste tot. O să bată mai tare în sud-vest, pe unde vor fi rafale de 60...70 KM/h.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune şi începem cu Dobrogea şi cu Bărăganul. Pe aici se înnorează din când în când, nu sunt anunţate ploi. Vântul devine mai insistent, iar temperaturile vor fi comparabile cu cele înregistrate ieri. Mai sus, în Moldova sudică şi în nordul Munteniei găsim vreme caldă pentru această perioadă şi maxime în jur de 14...15 grade. Vor fi înnorări dar şi scurte perioade cu soare.

În jumătatea nordică a Moldovei şi în Bucovina, acum dimineaţa s-ar putea să fie puţină ceata. Amiaza ne-aduce atmosfera destul de plăcută, deşi apar ceva înnorări şi aici. Temperaturile în scădere uşoară fata de ieri, se vor situa între 9 grade la Suceava şi 14 grade la Vaslui.

În nordul Transilvaniei şi în Maramureş găsim vreme caldă pentru acest moment al anului şi temperaturi de până la 17 grade. Avem perioade cu soare, dar şi ceva înnorări pe parcursul zilei. Se mai încălzeşte şi în ţinuturile vestice. Temperaturile, vor ajunge până la 17 grade în Crișana. Vântul creşte în intensitate iar în Munţii Banatului şi în vestul Meridionalilor, la altitudini mari vor fi rafale de 70...90 km/h.

În Transilvania acum dimineaţă este frig în depresiuni. Peste zi soarele încălzeşte treptat atmosfera şi la amiază vor fi temperaturi de până la 15 grade în vestul provinciei. Sud-vestul ţării are parte de vreme destul de bună chiar dacă mai apar şi câţiva nori pe parcursul zilei. Vântul va ajunge la viteze de 50...60 km/h iar maximele se opresc la 14 grade în vestul porvinciei.

Şi în ţinuturile sudice, vor fi multe perioade cu soare dar şi ceva înnorări şi un vânt ceva mai insistent. Temperaturile scad uşor dar tot va fi mai cald deat în mod obsinuit în lună martie.

Vremea în Bucureşti

În București se înnorează din când în când. Vântul devine mai insistent și temperarura urcă până la 13...14 grade.

Vremea la Munte

Norii se înmulțesc și în zonele montane, iar la noapte o să ningă puțin în Carpații Orientali. Vântul o să bată cu putere în Munții Banatului și în vestul Meridionalilor, iar la altitudini mari vor fi rafale de 90 Km/h. În masivele nordice se răcește față de ieri.