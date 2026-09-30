Vreme bună se anunță și în sud și pe partea estică pe unde cerul va fi variabil.

La malul mării se mai adună norii și izolat, s-ar putea să picure puțin. Vântul va avea iensificări pe parcursul zilei în sud-estul României, iar maximele pleacă de la 17 grade în estul Transilvaniei și în zonele de deal din centrul Moldovei și vor ajunge la 26 de grade în Banat.

Vremea în fiecare regiune

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi destul de plăcută, cu soare, dar și ceva înnorări în zona litoralului, pe unde o să picure puțin.

Vântul rămâne destul de insistent și o să bată cu 40...50 km/h. Temperaturile, puţin mai scăzute decât ieri, vor ajunge la 21 de grade în Bărăgan.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se răcoreşte uşor şi vor fi CEL MULT 22 de grade. Vântul va avea unele porniri, iar în zona Carpaților de Curbură vor fi rafale de 55...65 km/h.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunţa vreme foarte frumoasă: soare, câțiva nori inofensivi și temperaturi de la 18 grade la Suceava până la 21 de grade la Iași.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș atmosfera se menține însorită și nu vorbim deloc despre ploi. Ieri au fost 25 de grade. Astăzi se mai răcoreşte puțin și la amiază vor fi CEL MULT 23 de grade.

Și în ținuturile vestice soarele strălucește pe tot parcursul zilei. Temperaturile, mai ridicate decât în celelalte regiuni, vor ajunge la 26 de grade în Banat.

În Transilvania, acum dimineață, este frig în depresiuni, pe unde sunt condiții de brumă și de ceață. Apoi se înseninează treptat și atmosfera devine foarte plăcută. Se încălzește ușor și la amiază vor fi 22 de grade în vestul provinciei.

În Oltenia predomină vremea frumoasă. Avem soare, câțiva nori trecători și un vânt puţin mai activ. Tendința de încălzire se menține și aici, iar maximele vor ajunge la 25 de grade la Târgu Jiu.

Și în ținuturile sudice domină atmosfera însorită, iar temperaturile vor fi comparabile cu cele înregistrate ieri. Vântul devine mai insistent, iar temperaturile ajung la 23 de grade la Ploiești și la Giurgiu.

Vremea în Bucureşti

În București, astăzi atmosferă va fi însorită, însă vântul devine mai insistent și o să bată cu 35...40 km/h. După prânz se vor înregistra în jur de 23 de grade. Şi pe timpul nopţii se anunţa vreme bună, iar spre dimineaţă se ating 9 grade.

Vremea la Munte

La munte, se anunță o zi frumoasă, cu cer mai mult senin în masivele estice. Vântul va avea unele intensificări în zona Carpaților de Curbură, pe unde vor fi rafale de 55...65 km/h. Temperaturile din stațiuni cresc ușor.