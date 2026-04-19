Temperaturile se vor situa între 15...16 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 24 de grade în Oltenia.

Vremea în țară

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi plăcută, cu soare, dar și câțiva nori de ploaie. Temperaturile, un pic mai ridicate decât ieri, vor ajunge până la 19 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se mai adună norii și vor aduce câteva averse slabe. În cea mai mare parte a zilei, însă, se anunță vreme bună, soare și un vânt ceva mai activ.

Vedem soarele și în nordul Moldovei și în Bucovina. Se încălzește ușor și se vor înregistra cel mult 17 grade Celsius. S-ar putea să picure puțin, iar la noapte, în Bucovina, o să plouă pe suprafețe restrânse.

În nordul Transilvaniei și prin Maramureș se anunță o zi frumoasă, cu mult soare, câțiva nori și până la 20 de grade în Maramureș. La noapte apar și pe aici câteva ploi.

Și în vestul țării găsim atmosferă plăcută. Norii apar doar trecător și nu sunt anunțate ploi. Temperaturile, puțin mai ridicate decât ieri, vor ajunge pană la 22 de grade.

În Transilvania se anunță vreme bună, în ansamblu. S-ar putea să ploua slab în unele zone, iar la munte, la altitudini mari, trecător, vor fi precipitații mixte. Se încălzește ușor și se ating 21 de grade la Alba Iulia.

În Oltenia predomină vremea frumoasă, cu temperaturi puțin mai ridicate decât ieri. Norii apar destul de rar, iar amiaza ne aduce maxime în jur de 24 de grade, valori mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată.

Și în sudul țării se anunță soare și atmosferă plăcută, însă vin și câteva ploi slabe, izolate, în zonele deluroase din Muntenia. Se încălzește ușor și la amiază vor fi 21 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București predomină vremea frumoasă. Mai apar câțiva nori pe parcursul zilei, însă șansele de ploaie vor fi foarte reduse. Vântul nu pune probleme și, după prânz, se vor înregistra în jur de 20 de grade. Urmează o noapte cu cer variabil și o minimă de 8 grade.

Vremea la munte

La munte vor fi multe perioade cu soare pe parcursul zilei. Doar izolat s-ar putea să mai vină câteva averse slabe, iar la altitudini mari vor fi precipitații mixte. Temperaturile din stațiuni cresc ușor.