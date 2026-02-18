În ținuturile estice va fi frig, iar în Moldova temperaturile rămân negative, cu minus 6 grade în nordul provinciei. În schimb, în vest și sud-vest se vor atinge 7…8 grade.

În Dobrogea și Bărăgan o să ningă și se va depune strat de zăpadă. În primele ore ale zilei, în Dobrogea apar precipitații mixte și vor fi condiții de polei, așa că mare atenție dacă porniți la drum. Temperaturile scad față de ieri, iar la amiază vor fi cel mult 2 grade la Constanța.

În nordul Munteniei și în sudul Moldovei, găsim vreme închisă, ninsori viscolite și 1 grad cu plus la amiază. Vântul bate cu 50…70 km/h și sporește senzația de frig.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, atmosfera va fi închisă, o să ningă consistent și se face mai frig decât ieri. Temperaturile devin negative. Cu greu se vor atinge minus 2 grade la Piatra Neamț.

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme bună, soare și temperaturi ridicate pentru această dată la Satu Mare și Baia Mare. La noapte vin ceva ninsori slabe în Maramureș.

Și în ținuturile vestice se arată soarele printre nori, iar temperaturile, mai ridicate decât ieri, vor ajunge până la 7...8 grade.

În Transilvania, găsim vreme mai bună în vestul provinciei, dar în rest înnorările persistă și o să ningă destul de consistent. În Carpații Meridionali, vântul va viscoli ninsoarea cu viteze de 70…90 km/h. Maximele ajung la 5 grade la Alba Iulia.

În sud-vestul țării vor fi înnorări, dar și scurte perioade cu soare. Vântul bate cu 50…70 km/h, iar după prânz se vor înregistra 7 grade la Craiova.

În ținuturile sudice se anunță o zi cu mulți nori, ninsori viscolite și maxime de 6 grade în dealurile Munteniei. Vântul va avea intensificări în sud-vestul Munteniei.

În București va mai ninge în prima parte a zilei, iar stratul de zăpadă va ajunge la 50…55 de centimetri. Maxima se oprește la 3 grade. La noapte cerul devine variabil și se răcește. Minima va ajunge la minus 3 grade.

La munte găsim vreme rece și ninsori mai consistente în Carpații Meridionali și în Orientali. Tot aici vântul o să bată cu putere. Vor fi rafale de 90 km/h și asta înseamnă viscol și vizibilitate scăzută.