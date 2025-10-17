Vremea azi, 17 octombrie. Se încălzește în cea mai mare parte a țării. Se înnorează și o să plouă în sud-vest

Vineri se încălzește în cea mai mare parte a țării. Se înnorează și o să plouă în sud-vest, dar în celelalte regiuni o să fie vreme frumoasă.

Vântul devine mai insistent la munte, în sudul Banatului și al Moldovei, iar maximele pleacă de la 13...14 grade în estul Transilvaniei și ajung la 20...21 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim soare și vreme bună. Temperaturile cresc față de ieri și ajung la valori normale pentru această perioadă. După lăsarea nopții se adună norii și vin ploile.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei este ceață la începutul zilei, iar în județul Galați avem un COD GALBEN de ceață densă, valabil până la ora 10. Atmosfera devine plăcută mai târziu, După cele 15 grade de ieri, temperaturile urcă până la 18 grade. Vântul se întețește în sudul Moldovei, iar la noapte ploile ajung și în această zonă.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina ziua a început cu ceață și mai multe avertizări în județele Bacău, Neamț și Suceava, care se mențin TOT până la ora 10. Apoi, prindem vreme frumoasă și mai caldă decât ieri, cu maxime de 16...17 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș atmosfera se menține însorită toată ziua. Vântul adie plăcut. După o dimineață cam rece, amiaza aduce temperaturi potrivite pentru acest moment al anului, care ajung la 16...17 grade.

În vestul țării se adună norii și o să plouă în sudul Banatului, pe unde se intensifică și vântul. În rest avem o zi destul de însorită, cu maxime în jur de 18 grade.

În Transilvania este frig dimineața, mai ales în depresiuni, pe unde s-a lăsat și ceața. Iar până la ora 10 este COD GALBEN de ceață densă și vizibilitate redusă în județele Harghita și Brașov. Apoi se arătă soarele, iar temperaturile, peste cele de ieri, ajung la 15 grade.

În Oltenia avem o zi cam mohorâtă și o să plouă în unele zone. Ploile se extind după lăsarea nopții și vor aduce vreo 10 litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile urcă până la 18 grade, după ce ieri au fost DOAR 14 grade.

În ținuturile sudice este ceață la începutul zilei, iar până la ora 10 se menține CODUL GALBEN de ceață în județele Teleorman și Giurgiu. Apoi se arătă soarele și maximele ajung la 20, poate 21 de grade în Lunca Dunării. Diseară și la noapte ploile ajung și aici.

Vremea în București

Vremea se încălzește și în zona Capitalei. Avem o zi însorită, cu 19 grade pe la amiază. Mai pe seară și la noapte se înnorează și o să picure trecător. Minimă, în creștere față de noaptea trecută, ajunge pe la 10 grade.

Vremea la Munte

Temperaturile cresc și la munte. Cerul se înnorează mai întâi în masivele sud-vestice, apoi și în restul zonei montane. La noapte o să plouă în Carpații Meridionali, iar la altitudini mari o să fie lapoviță și ninsoare. Vântul mai are unele intensificări în Munții Banatului.



