O să ningă la munte, iar în regiunile sudice și în cele vestice vor fi precipitații mixte. Temperaturile scad peste tot. La amiază vor fi minus 6 grade în nordul Moldovei și 11 grade în extremitatea de sud a țării.

În Dobrogea și Bărăgan domină atmosfera închisă. Apar și câteva ploi slabe, dar către seară și la noapte s-ar putea să fie și un pic de lapoviță. Tot pe timpul nopții, vântul o să bată cu 45...55 km/h. Duminică au fost 14 grade la Călărași. Lunise răcește și se ating 8 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit toată ziua, dar șansele de ploaie sunt destul de mici. Vântul agită atmosfera și se răcește și pe aici. După prânz se vor înregistra 4 grade la Brăila.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi mohorâtă. Temperaturile, mai scăzute decât în celelalte regiuni, se opresc la minus 6 grade.

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș, găsim vreme mai bună, apare soarele și după prânz se vor atinge 2...3 grade.

În vestul țării, vor fi perioade cu soare, norii apar doar trecător și se răcește ușor. Seara se înnorează, iar la noapte apar precipitații mixte. La amiază, vor fi în jur de 6 grade în sudul Banatului, pe la Reșița.

În Transilvania, predomină vremea închisă. Doar în vestul provinciei apare un pic soarele printre nori. La noapte precipitațiile apar izolat, iar la munte o să ningă. Spre dimineață vor fi temperaturi de minus 10 grade la Miercurea Ciuc.

În Oltenia se anunță o zi cu soare. Spre seară norii se adună treptat, iar pe timpul nopții apar precipitații mixte. Temperaturile, comparabile cu cele de duminică, ajung pe la 10 grade.

În regiunile sudice, vedem soarele în vestul Munteniei, dar în rest înnorările vor fi persistente. La noapte, izolat, s-ar putea să vină precipitații slabe și vântul o să bată cu 45...55 km/h. Maximele vor ajunge la 11 grade în Lunca Dunării.

În București urmează o noapte cu cer variabil și o minimă de 3 grade. Marți predomină vremea închisă. Temperaturile scad ușor, dar se mențin peste normal. Se vor înregistra 8 grade la amiază.

La munte, marți se răcește. Se adună norii, vin ceva ninsori, însă la noapte o să ningă pe suprafețe mari.