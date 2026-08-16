Vântul devine mai insistent în sudul Banatului, iar în Câmpia de Vest se instalează canicula. Se ating 35 de grade, la umbră și crește disconfortul termic.

În Dobrogea și Bărăgan găsim soare, vreme bună și câțiva nori mai spre seară în zona Dobrogei. Nu sunt anunțate ploi, iar vântul este destul de liniștit, chiar și la malul mării. Temperaturile urcă până la 30 de grade în Bărăgan, dar în sudul litoralului se vor înregistra doar 25 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei este răcoare la începutul zilei, însă pe la amiază se face mai cald decât sâmbătă. Se ating 30...31 de grade, în condiții de cer senin și vânt domol.

Încălzirea vremii se simte și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Norii nu prea apar nici în această zonă, așa că nu vorbim deloc despre ploi. Amiaza devine călduroasă și maximele ajung la 32 de grade pe la câmpie.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se face și mai cald. Temperaturile câștigă 2...3 grade față de sâmbătă și se apropie de pragul caniculei. Cerul se păstrează curat toată ziua, iar disconfortul termic se accentuează după prânz.

În ținuturile vestice se încălzește și mai tare. O să avem o amiază caniculară, cu soare dogoritor și 35 de grade în termometre. Indicele temperatură-umezeală atinge pragul critic, de 80 de unități. În aceste condiții aerul devine greu de respirat. În sudul Banatului se intensifică vântul. O să sufle cu 50 km/h.

În Transilvania avem încă o dimineață rece, cu un pic de ceață în depresiuni. Acum sunt doar 5 grade în Miercurea Ciuc. Atmosfera se încălzește rapid în următoarele ore și temperaturile urcă până la 32 de grade în vestul provinciei. La munte, după-amiază se adună norii, dar șansele de ploaie sunt egale cu zero.

În Oltenia urmează o zi cu soare, vreme bună și temperaturi puțin mai ridicate decât sâmbătă. Se ating 31...32 de grade, dar mâine încălzește și mai tare. S-ar putea să fie caniculă în această zonă.

Și în ținuturile sudice se mai încălzește puțin. Nu prea sunt nori pe cer. Vântul rămâne domol, iar temperaturile urcă până la 30...31 de grade.

În București avem atmosferă plăcută în primele ore ale zilei, dar mai târziu se face destul de cald. Maxima ajunge la 31 de grade. Urmează o noapte senină, cu 17 grade în centru și vreo 13 grade la periferie.

La munte temperaturile continuă să crească, în special în masivele din vestul țării. După-amiază se mai adună norii, dar nu o să plouă. Vântul o să bată mai tare în sudul Banatului. Acolo vor fi rafale de 40...50 km/h.

Pe litoral, vântul se domolește mâine, iar mai pe seară apar câțiva nori și aici. Până atunci avem soare, atmosferă plăcută și temperaturi agreabile, care ajung la 27, poate 28 de grade. Apa mării are în jur de 25 de grade.