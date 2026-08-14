Maximele pornesc de la 23 de grade în Dealurile din nord-vestul Munteniei și ajung pe la 33 de grade în Câmpia de Vest.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici domină atmosfera însorită, iar vântul se menține activ, în special pe litoral. În sud-estul extrem apar ceva înnorări, dar nu sunt semne de ploaie, iar temperaturile, la fel ca ieri, ajung pe la 28-29 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim vreme frumoasă, soare, câțiva nori și temperaturi suportabile, care nu trec de 29 de grade. La noapte se înseninează complet, iar mâine în zori vor fi în jur de 15 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina este răcoare acum dimineața, dar atmosfera devine foarte plăcută după prânz. Maximele se opresc pe la 26-27 de grade. Norii apar destul de rar, iar ploile lipsesc din prognoză.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se face puțin mai cald, iar pe la amiază se vor atinge 30 de grade. Vântul este ceva mai alert pe parcursul zilei. Spre seară, în zonele montane, e posibil să apară câteva ploi slabe, trecătoare.

În ținuturile vestice, temperaturile mai câștigă 1-2 grade față de ziua trecută. O să avem o amiază călduroasă, cu mult soare și până la 33 de grade în termometre.

În Transilvania se mai adună norii. Apar și câteva reprize de ploaie, în special în zonele de munte. În ansamblu, însă, avem vreme bună și temperaturi mai ridicate în vestul provinciei, pe unde se vor atinge 29 de grade. La noapte vor fi doar 5 grade în depresiuni.

În Oltenia se înnorează din când în când, dar condițiile de ploaie sunt destul de reduse. Temperaturile rămân în limite suportabile și vor fi cel mult 30 de grade la Drobeta-Turnu Severin.

Atmosfera se menține plăcută și în ținuturile sudice. Maximele se opresc pe la 30 de grade în Lunca Dunării. Norii apar destul de rar, dar se mai simte puțin vântul. În Dealurile din nord-vestul Munteniei se vor înregistra cele mai scăzute valori din țară, în jur de 23 de grade.

Vremea la București, la munte și pe litoral

În București urmează o zi destul de însorită, cu vânt activ și 29 de grade pe la amiază. La noapte se înseninează complet, dar se face mai răcoare. Vor fi 15 grade în centrul orașului și doar 12 grade la periferie.

La munte se mai încălzește puțin, în special în masivele vestice. Dimineața sunt condiții de ceață pe văi și în depresiuni. Apoi avem soare, atmosferă plăcută, dar și câteva reprize de ploaie, mai spre seară, în Carpații Meridionali și Occidentali.

Pe litoral continuă vremea frumoasă, iar temperaturile ajung la valori agreabile, de 26-27 de grade. Se intensifică însă vântul și o să sufle cu 40-50 km/h. Apa mării are în jur de 25 de grade.