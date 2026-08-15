Vântul devine mai insistent în Dobrogea și în sudul Banatului, iar temperaturile cresc în majoritatea zonelor. Pleacă de la 24...25 de grade la malul mării și ajung pe la 34 de grade în Câmpia de Vest.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Cerul este senin în prima parte a zilei, dar mai târziu apar ceva înnorări. E posibil să vină și o ploaie de scurtă durată. În zona Dobrogei se intensifică vântul, iar pe litoral temperaturile rămân mai scăzute și vor fi în jur de 25 de grade. În rest, se vor atinge 28...29 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei este răcoare acum, dimineața, dar atmosfera se încălzește după prânz. Maximele se apropie de 30 de grade. Norii nu prea apar în această zonă, așa că nu vorbim deloc despre ploi.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim soare, vreme bună și temperaturi puțin mai ridicate decât ieri. Vântul nu prea se simte, iar la noapte se înseninează complet.

Vremea se mai încălzește astăzi și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Urmează o amiază călduroasă, cu până la 32 de grade în termometre. Norii apar în treacăt și doar pe la munte sunt ceva condiții de ploaie.

În ținuturile vestice se face și mai cald. Temperaturile se apropie de pragul caniculei și vor fi 34 de grade pe la câmpie. S-ar putea să picure și în zonele montane de aici, iar în sudul Banatului se intensifică vântul și o să sufle cu 40...45 km/h.

În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni, pe unde a apărut și un pic de ceață. Acum sunt 4 grade în Miercurea Ciuc. Temperaturile cresc, însă, de la o oră la alta, iar după prânz se încălzește simțitor. În vestul provinciei se vor atinge 30...31 de grade.

În Oltenia atmosfera se menține însorită toată ziua. Vântul adie plăcut și se face puțin mai cald decât ieri. Maximele ajung pe la 30...31 de grade.

În ținuturile sudice avem o zi de vară autentică, fără excese din partea vremii: soare și temperaturi suportabile, care se opresc pe la 30 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București cerul se păstrează curat toată ziua, iar pe la amiază se face destul de cald. Temperatura urcă până la 31 de grade. Urmează o noapte senină, calmă, cu 15 grade în centrul orașului și vreo 13 grade la periferie.

Vremea la munte

La munte este răcoare în orele dimineții. Atmosfera devine plăcută după prânz și se mai încălzește puțin față de ieri. Domină vremea frumoasă, dar pot să apară și câteva ploi de scurtă durată, în special în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali.

Vremea la mare

Și pe litoral sunt ceva condiții de ploaie, dar în cea mai mare parte a zilei o să fie soare și vreme bună. Vântul devine mai insistent și atinge viteze de 45 km/h. Maximele din stațiuni se opresc pe la 26...27 de grade, iar apa mării are 24...25 de grade.