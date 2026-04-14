Maximele pornesc de la 10...11 grade la malul mării și ajung la 21...22 de grade în vestul și în nord-vestul României.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se înnorează din când în când, dar nu o să plouă. Dimineața este un pic de ceață în unele zone, iar vântul devine mai insistent peste zi. Temperaturile rămân scăzute pe litoral și ajung pe la 16 grade în Bărăgan.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim vreme bună, soare, înnorări trecătoare și un vânt ceva mai alert. Nu sunt semne de ploaie și se mai încălzește puțin față de ieri. Pe la amiază se vor atinge 16 grade, iar la noapte vor fi în jur de 4 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina temperaturile mai câștigă 2...3 grade față de ziua trecută. Norii apar și aici, dar nu vorbim deloc despre precipitații. Vântul se menține destul de activ și ajunge la viteze de 45 km/h.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se face mai cald decât ar trebui. Temperaturile urcă pănă la 21 de grade. Norii apar în treacăt, dar în ansamblu avem o zi destul de însorită. Vântul are unele intensificări și în această zonă.

În vestul României s-ar putea să picure trecător. Vedem și soarele pe parcursul zilei și se mai încălzește față de ieri. Temperaturile depășesc valorile normale. Ajung la 21, poate 22 de grade. Vântul continuă să sufle tare în sudul Banatului. Atinge viteze de 70 Km/h.

În Transilvania avem o dimineața cam rece în depresiuni, pe unde sunt și condiții de brumă. Mai târziu s-ar putea să picure pe la munte, iar în zonele înalte e posbil să fie lapoviță și ninsoare.

Amiaza aduce temperaturi mai ridicate decât ieri și pănă la 18 grade în vestul provinciei.

În schimb, în Oltenia se face mai răcoare și maximele se opresc pe la 15...16 grade. Dimineața este un pic de ceață pe la câmpie. Apoi o să picure în unele zone, iar vântul va avea intensificări trecătoare pe parcursul zilei.

Temperaturile scad ușor și în ținuturile sudice. Acum sunt condiții de ceață și aici. Apoi se înnorează din când în când, dar nu o să plouă, iar maximele ajung pe la 17 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

Și în București apar mai mulți nori, iar vântul devine mai insistent și bate cu 40...45 Km/h. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar maxima se oprește la 16 grade, după ce ieri au fost 18 grade. Urmează o noapte destul de liniștită, cu o minimă de 5...6 grade.

Vremea la munte

La munte se mai încălzește puțin. Pot să apară câteva ploi slabe, iar în zonele înalte se mențin condițiile de lapoviță și ninsoare. Vântul prinde putere pe creste. Ajunge la viteze mai mari în Munții Banatului. Acolo vor fi rafale de 90 km/h.