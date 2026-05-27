Potrivit proiectului pus în consultare de Ministerul Educației, începând cu generația care intră la liceu în această toamnă, toți absolvenții vor da patru probe scrise, față de trei cum se întâmplă în prezent. Matematica își pierde statutul de probă obligatorie pentru cursanții liceelor tehnologice, dar și pentru elevii de la științele naturii.

Iar elevii de la filologie vor fi obligați să dea test scris la o limbă străină, în loc de istoria românilor.

Pentru toți candidații din 2030, a doua probă orală – după limba română – va avea întrebări, probabil sub formă de grilă, din ambele limbi străine studiate, nu doar din una. Însă cele mai importante schimbări țin de cele patru probe scrise. Profesorii de istorie vor avea de pregătit mai puțini elevi pentru bacalaureat, asta după ce această materie a fost la un pas să iasă din orarul comun la liceu.

Corespondent Știrile Pro TV: „La științe sociale, istoria rămâne probă obligatorie, cu încă una suplimentară din lista umanistă, incluzând și religia. A patra probă este din profilul opus, tot la alegere. Marea schimbare la filologie, unde istoria nu mai e obligatorie. Elevii vor avea de ales între limba modernă 1 sau 2. Toate materiile umaniste la alegere la a treia probă și din profilul opus la a patra.”

Și matematica face un pas înapoi în liceele teoretice. La științele naturii, Ministerul Educației dorește ca proba scrisă de matematică să fie înlocuită de fizică, biologie sau chimie, care vor avea curând manuale noi. Asta pentru că, teoretic, mulți absolvenți ai acestui profil dau la medicină. O decizie problematică, susțin profesorii, din cauza implicațiilor pe termen lung.

Cătălin Ciupală, profesor de matematică: „Gândirea analitică e cea mai cerută abilitate cognitivă la nivel de angajare. Franța introduce matematica și la uman, noi o scoatem și de la științe. Dacă nu ai examen, în tradiția noastră nu înveți!”

În schimb, în liceele tehnologice, retragerea matematicii dintre probele obligatorii era îndelung așteptată.

Fată: „Mie nu-mi place matematica absolut deloc, adică sunt paralelă cu ea.”

Profesorii spun că matematica scădea mult notele la bac pentru absolvenții lor, pentru că subiectele erau la fel de grele ca în liceele teoretice și îi speria pe cei care voiau să învețe o meserie.

Marinela Culea, director liceu tehnologic: „Când mergeam să promovăm oferta educațională, eram întrebați dacă se dă matematică la bac. Din punctul acesta de vedere, este un punct forte pentru liceele tehnologice. Examenul nou, care va fi gândit pentru generația 2030, nu ar trebui să fie mai ușor sau mai greu, ci ar trebui să fie mai relevant, să aibă probe adaptate profilului lor profesional.”

Proiectul bacalaureatului 2030 rămâne în consultare publică timp de 10 zile.