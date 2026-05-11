Se pot acumula cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. Maximele pornesc de la 19 grade pe litoral și ajung la 26 de grade în sudul țării.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi cu înnorări, averse și intensificări ale vântului. Pe litoral, ploile apar doar trecător, iar temperaturile, mai ridicate decât duminică, ajung la 25 de grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei va ploua pe arii mai restrânse. Vor fi și tunete, fulgere, dar se arată și soarele pe parcursul zilei. Se încălzește și la amiază vor fi 26 de grade la Brăila.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem perioade cu soare, dar și câteva reprize de averse și fenomene electrice. Mai cresc și pe aici temperaturile.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o zi cu mulți nori și ploi torențiale, care pot aduce peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi și tunete, fulgere, condiții de grindină, iar vântul va avea intensificări. Temperaturile, mai ridicate decât duminică, ajung la 25 de grade la Satu Mare și Baia Mare.

În vestul țării, luni se vor înregistra 24 de grade la Arad și Timișoara. Va ploua destul de mult, se vor acumula cantități însemnate de apă și este posibil să cadă grindină. Vântul o să bată cu 40-50 km/h.

În Transilvania, atmosfera se menține instabilă. Apar alte serii de averse, unele destul de abundente, iar temperaturile cresc și pe aici.

În Oltenia avem o zi mai neplăcută, cu multe ploi, cantități importante de apă și condiții de grindină pe alocuri. Se face mai cald decât duminică, iar la amiază vor fi 26 de grade la Slatina.

Și în regiunile sudice va ploua în mai multe reprize; vor fi tunete, fulgere și se pot acumula cantități importante de apă. Se arată și soarele pe parcursul zilei, iar temperaturile ajung și aici la 26 de grade.

În București, luni se mai încălzește și, după prânz, se vor înregistra 26 de grade. Avem atmosferă însorită în prima parte a zilei, dar spre seară și la noapte se adună norii și vor fi averse cu tunete și fulgere. Minima coboară la 13 grade.

La munte urmează o zi cu averse zgomotoase. Va ploua la început în Carpații Occidentali și Meridionali, apoi și în restul masivelor. Vor fi fenomene electrice, căderi de grindină și se pot acumula peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul se intensifică din când în când și se încălzește ușor.