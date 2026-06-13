Mai sunt ceva condiții de ploaie în centrul și în sud-estul țării, iar vântul se intensifică în sud-vest și în zonele de munte.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme schimbătoare, un pic de ceață la începutul zilei și câțiva nori de ploaie mai târziu. Vântul devine mai insistent la malul mării, iar temperaturile cresc față de vineri. Se vor atinge 24 de grade.

Vremea în Moldova

Și în Moldova sudică, și în nordul Munteniei e posibil să vină o ploaie de scurtă durată, dar în cea mai mare parte a zilei avem soare și vreme bună. Se mai încălzește și aici. Amiaza aduce valori agreabile, în jur de 25 de grade.

Încălzirea vremii se simte și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, pe unde vineri au fost 16 grade. Astăzi maximele ajung la 23 de grade. Atmosfera se menține însorită toată ziua. Vântul nu pune probleme și doar în zonele montane s-ar putea să apară câteva reprize de ploaie.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o dimineață însorită, dar cam răcoroasă. Acum sunt 11...12 grade în această zonă. Apoi temperaturile cresc de la oră la oră și ajung pe la 23 de grade, dar se adună norii și vin ceva averse, posibil însoțite de descărcări electrice.

În ținuturile vestice o să plouă din când în când, dar nu peste tot. Vor fi ploi neînsemnate cantitativ. Pot să apară și descărcări electrice. În ansamblu avem o zi destul de plăcută, însă temperaturile se mențin sub normal. Vor fi 23...24 de grade.

În Transilvania avem o dimineață cam rece, cu înnorări și ceață în unele zone. Acum sunt doar 7 grade în Miercurea Ciuc. Atmosfera se încălzește mai târziu și temperaturile urcă până la 23 de grade. E posibil să plouă puțin, în special pe la munte, iar vântul o să bată mai tare pe crestele montane.

Vremea în Oltenia

În Oltenia avem vreme frumoasă, fără ploi și cu temperaturi mai ridicate decât în celelalte zone. Pe aici se ating 27 de grade, dar se intensifică vântul și o să bată cu 45...55 km/h.

Vremea se îndreaptă și în sudul României. O să fie soare în cea mai mare parte a zilei, dar pot să apară și câțiva nori de ploaie. Temperaturile câștigă 5...6 grade față de ziua trecută.

Vremea în București, la munte și la mare

Și în București se încălzește, iar după cele 20 de grade de ieri, maxima ajunge la 26 de grade. Avem o zi destul de plăcută, soare, câțiva nori, poate și o ploaie slabă de scurtă durată. Urmează o noapte liniștită, cu o minimă de 15 grade.

Temperaturile cresc și la munte. Se înnorează din când în când. Mai vin câteva averse, dar pe zone restrânse, iar vântul bate mai tare la altitudini mari.

Cei aflați pe litoral au parte de o zi însorită, dar cu vânt destul de insistent și temperaturi cam modeste, de cel mult 24...25 de grade. Apa mării este rece, mai ales în stațiunile din nord.