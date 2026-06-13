După impact, unul dintre autoturisme a fost proiectat într-o casă și a rupt o țeavă de gaze. Apoi, s-a răsturnat. Celălalt vehicul a ajuns în geamurile unui restaurant, unde nu se afla nimeni în acele clipe.

O femeie de 35 de ani și un copil de 11 ani, pasageri într-una dintre mașini, au fost răniți.

Șoferii – un bărbat de 43 de ani și un tânăr de 19 ani – au fost verificați cu etilotestul, rezultatele fiind zero. Alimentarea cu gaze a fost oprită, iar la fața locului a intervenit o echipă a distribuitorului.

Șofer implicat: „Am vrut să mă bag pe banda stângă și am văzut o pisică și am considerat, din propria mea inițiativă, să intru în stâlp și să nu intru în pisică. Eu, când m-am pus pe stânga, cei din spate m-au lovit."