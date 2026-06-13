Mai multe sesizări au fost trimise către autoritățile locale, pe fondul temerilor legate de cât de periculoasă poate fi această insectă.

Primăria a intervenit pentru a clarifica situația, precizând că este vorba despre o specie de insectă care poate atinge până la 4,5 centimetri lungime. Deși aspectul său poate părea intimidant, aceasta nu reprezintă un pericol pentru oameni.

Autoritățile au subliniat că insecta este protejată prin lege în Slovacia și este inclusă printre speciile pe cale de dispariție. Insecta are o valoare ecologică și științifică ridicată, estimată la aproximativ 200 de euro, conform tnlive.sk.

Reprezentanții primăriei au explicat că prezența tot mai frecventă a acestei insecte în regiune este asociată cu schimbările climatice. Originară din zona Mediteranei, specia s-a extins treptat către nordul Europei. În aceste condiții, intervențiile asupra cuiburilor sunt strict interzise fără aprobarea autorităților de mediu.

Deși este semnificativ mai mare decât o viespe obișnuită și are un aspect care poate stârni îngrijorare, insecta nu este agresivă. Specialiștii precizează că adulții se hrănesc exclusiv cu nectar și polen, fără a afecta alte insecte sau alimentele expuse în aer liber, așa cum se întâmplă în cazul viespilor.

Experții dau asigurări că, în condiții normale și cu păstrarea unei distanțe rezonabile, specia nu reprezintă niciun risc pentru oameni, nici pentru copii, nici pentru adulți.