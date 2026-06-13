Oamenii au pornit în procesiune din fața bisericii din Câmpeni. Racla cu Brâul Maicii Domnului, adusă de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia, a fost purtată de preoți prin oraș, în rugăciune.

Apoi, racla a fost depusă în biserică. Enoriașii au așteptat cu multă răbdare să se închine.

Credincioșii au însoțit racla în rugăciune

Credincioasă: „Am simțit o bucurie, o satisfacție. Ne bucurăm că în orașul nostru este pentru a doua oară Brâul.”

Credincioasă: „O liniște superbă, mai ales că este Brâul original al Maicii Domnului."

Credincioasă: „Să aibă oamenii credință, să se roage la Dumnezeu și să fie numai bine. Zici că te înalță la cer."

Unii credincioși au venit de la sute de kilometri distanță pentru acest eveniment.

Pelerinii au venit din mai multe județe

Credincioasă: „Am venit din Vladimirescu, județul Arad. Suntem cu un autocar."

Credincios: „O emoție de bucurie, o emoție pe care o simte orice creștin."

Andrei Bâldea, protopop al Protopopiatului Ortodox Câmpeni: „Sfântul Brâu al Maicii Domnului a fost țesut chiar de Maica Domnului din păr de cămilă și apoi a fost dus din Ierusalim în Constantinopol, în jurul anului 400, în timpul împăratului Arcadie. Din anul 1522, Cinstitul Brâu al Maicii Domnului a poposit la Mănăstirea Vatopedi din Sfântul Munte Athos.”

Racla va rămâne la biserica din Câmpeni până mâine seară.