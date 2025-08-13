Vremea azi, 13 august. Vestul României intră sub un cod caniculă. Temperaturile maxime vor fi de 36°C

Miercuri vremea devine călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în jumătatea vestică se instalează canicula și disconfortul termic vă crește.

Cele mai ridicate temperaturi, de până la 36 de grade, se vor înregistra în Banat, iar cele mai scăzute valori, de 26 de grade, se ating la malul mării. Atmosfera va fi însorită în toată țara și doar pe la munte mai apar câțiva nori.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici continuă vremea frumoasă. Temperaturile urcă până la 33 de grade, iar vântul ajunge la viteze de 40...45 km/h pe litoral.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei temperaturile cresc ușor față de marți. Doar pe la munte s-ar putea să mai vină câțiva nori, dar nu o să plouă. În rest soarele strălucește toată ziua și la amiază se ating 32 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță încă o zi foarte frumoasă. Avem soare pe tot parcursul zilei și temperaturi de la 28 de grade la Suceava până la 30 de grade la Bacău.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță o zi însorită și se face mai cald decât marți. După prânz se vor înregistra 35 de grade la Satu Mare, dar o să fie foarte cald și în celelalte zone.

Se încălzește și în ținuturile vestice. Temperaturile, mai ridicate decât în celelalte regiuni, ajung pe la 36 de grade și asta înseamnă caniculă și disconfort termic ridicat.

În Transilvania este răcoare acum dimineața, mai ales în depresiuni. Apoi soarele încălzește rapid atmosfera și temperaturile ajung pe la 30 de grade la Miercurea Ciuc, dar la Alba Iulia vor fi 35 de grade.

În Oltenia temperaturile continuă să crească. Amiaza ne-aduce vreme caniculară, crește și disconfortul termic și nu vorbim deloc despre ploi.

Se face foarte cald și în ținuturile sudice. Avem soare toată ziua și temperaturi care se apropie de pragul caniculei.

Vremea în București

În București, se anunță o zi călduroasă, cer senin și un vânt ceva mai activ. Se mai încălzește puțin și după prânz vor fi 34 de grade. La noapte cerul rămâne senin și spre dimineața se ating 19 grade.

Vremea la munte

La munte predomină vremea frumoasă. Norii apar doar trecător, vântul va sufla moderat la altitudini mari, iar temperaturile cresc mai ales în masivele vestice.

Vremea la mare

La malul mării, urmează o zi cu cer curat și temperaturi de până la 28 de grade în stațiuni. Vântul ajunge la viteze de 40...45 km/h, iar apa mării are în jur de 25 de grade.

