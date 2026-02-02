Cod galben de ger în peste jumătate de ţară. De joi, vremea se schimbă radical. Luna februarie, cu vreme schimbătoare

Vremea
ANM a emis luni o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger, valabilă până marţi dimineaţa în peste jumătate de ţară. Șefa ANM a anunțat că de joi vremea se va încălzi brusc în mai multe zone.

autor
Aura Trif

Potrivit ANM, în Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei. Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade.

Până miercuri, vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice, geroasă în timpul dimineților și nopților, la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, în Muntenia și Oltenia și izolat în sudul Banatului.

Unde va ninge

Pe parcursul zilei de luni va mai ninge slab, local în vest, sud și sud-est și izolat în rest. În noaptea de marți spre miercuri în centru și nord-est vor fi precipitații mixte. Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va prezenta intensificări local în regiunile sud-estice și sudice cu viteze în general de 40...50 km/h, amplificând senzația de frig, iar în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită.

Cum va fi vremea în București

În București, până marți, cerul va fi mai mult noros și mai ales pe parcursul zilei va ninge slab (în jurul a 1 cm). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -4 grade, iar cea minimă va fi de -9...-7 grade. De miercuri și până joi, vremea va fi deosebit de rece. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -2...0 grade, iar cea minimă de -8...-6 grade.

În Bucureşti, zăpada este luni dimineață între 12 şi 15 centimetri, însă cu strat neuniform, în condiţiile ninsorii viscolite. Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest interval, în Capitală. De joi, se încălzeşte brusc, temperaturile vor fi pozitive chiar şi în timpul nopţii, iar meteorologii avertizează asupra fenomenului de topire a zăpezilor şi la formarea poleiului. În luna februarie vremea va fi schimbătoare, cu episoade influenţate de mase de aer rece dinspre nord şi nord-est, dar şi de activitatea ciclonică cu aer mai cald, dinspre sud şi vest.

„A nins viscolit pe durata nopţii, ceea ce înseamnă să vorbim despre un strat neuniform, dar este o zăpadă foarte, foarte pufoasă pentru că a căzut în condiţiile unor temperaturi deosebit de scăzute. Este, de astfel, stratul cel mai consistent care s-a consemnat în partea de sud a ţării în urma ninsorilor de noaptea trecută. Mai este posibil să ningă astăzi (n. red. - luni), dar foarte slab, ninsori care să nu contribuie cu mare lucru la grosimea actuală a stratului”, a declarat directorul ANM la Digi24. 

Potrivit sursei citate, pentru următoarele zile, în privinţa precipitaţiilor, până miercuri, este de aşteptat o pauză în zona Bucureştiului. Şi în ţară precipitaţiile vor fi pe arii destul de restrânse şi tot slabe cantitativ. 

„Rămâne însă de interes evoluţia termică, pentru că astăzi, în continuare, este foarte frig în jumătatea de est a ţării, însemnând Moldova, Dobrogea, Muntenia, partea de est şi de sud-est a Transilvaniei, zone unde temperaturile maxime se vor situa, în general, sub 0 grade. În jumătatea nordică a Moldovei, în continuare va fi ger şi pe parcursul zilei, adică cel mai probabil temperaturile maxime nu vor depăşi minus 10 grade, minus 4 grade aşteptăm la Bucureşti ca temperatură maximă, acum (n. red. - luni dimineaţă) sunt minus 7. Iar noaptea care urmează va fi din nou una geroasă, va fi cea mai rece noapte a acestui interval, gerul urmând să se manifeste pe toată partea de est şi de sud a teritoriului”, a subliniat Georgescu. 

Când se va încălzi vremea, în țară

Potrivit directorul ANM, „veştile bune” încep pentru partea de vest de marţi, iar pentru restul ţării de miercuri, Florinela Georgescu atenţionând asupra acestui „proces de încălzire”, care va avea ca efect precipitaţii lichide, combinate cu topirea destul de rapidă a zăpezii, dar şi a unor episoade cu polei. 

„Aşteptăm ca a doua jumătate a săptămânii să aducă o încălzire în toate regiunile ţării, aşa încât vineri şi sâmbătă, cel mai probabil, valorile termice vor depăşi 0 grade chiar şi pe parcursul nopţilor, ceea ce înseamnă o încălzire pronunţată, cu maxime ziua care să treacă de 10 grade cu plus în multe regiuni ale ţării. Însă, este de aşteptat ca pe un orizont mai larg să rămânem în luna februarie cu o vreme schimbătoare”, a mai spus Florinela Georgescu.

Potrivit directorului ANM, este „puţin probabil” ca actualul episod de vreme deosebit de rece să fie şi ultimul din această lună.

„Mai degrabă probabilitatea rămâne pentru schimbări în regimul termic şi chiar al precipitaţiilor, o dată la trei-patru zile, pentru că circulaţia la nivelul continentului european este una foarte activă. Suntem în continuare influenţaţi atât de masele de aer rece dinspre nord şi nord-est, dar şi de activitatea ciclonică cu aer mai cald, dinspre sud şi vest”, a conchis Florinela Georgescu.

Pe lângă ger, în sudul și sud-estul țării a nins viscolit mai toată noaptea de duminică spre luni

Sursa: Agerpres Meteo Romania

Etichete: ger, ninsori, anm, frig, temperaturi, cod galben,

Dată publicare:

