Maximele pleacă de la 21 de grade în sudul Banatului și ajung la 33...34 de grade în Oltenia și în sudul Munteniei.

În Dobrogea și Bărăgan găsim soare și vreme bună aproape toată ziua. Pe seară începe să se înnoreze, iar la noapte, mai ales în zona Bărăganului, o să plouă. Temperaturile se mențin ridicate, iar la amiază se ating 30 de grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei vin câteva averse la apropierea serii și peste noapte. Până atunci însă avem vreme frumoasă și doar pe la munte o să vină câteva reprize de ploaie. Se anunță încă o zi caldă, cu până la 31 de grade în termometre.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să plouă mai ales în a doua parte a zilei și după lăsarea nopții. La munte se strâng cantități mari de apă, iar aversele vin însoțite de manifestări de instabilitate. Se mai încălzește puțin, iar în Botoșani se ating 30 de grade.

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș se răcește și nu vor fi mai mult de 26 de grade. Pe aici vin mai multe reprize cu ploi torențiale, care vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă în intervale scurte de timp. Vântul bate tare în timpul ploilor și e posibil să cadă grindină.

În ținuturile vestice ziua începe cu înnorări, averse și rafale puternice de vânt, dar atmosfera se mai liniștește la apropierea serii. Temperaturile scad și, după cele 33 de grade înregistrate miercuri, joi maximele se opresc la 27 de grade.

Se mai răcește puțin și în Transilvania, mai ales pe partea vestică, pentru că în estul provinciei maximele ajung la 28...29 de grade. Pe aici vor fi perioade cu ploi torențiale însoțite de fenomene meteo severe, iar în unele zone se pot strânge peste 60 de litri de apă pe metru pătrat.

Aversele apar și în zona Olteniei și vor aduce cantități mari de apă în intervale scurte de timp. Vor fi și descărcări electrice, căderi de grindină, iar vântul prinde putere în timpul ploilor. Vremea se menține caldă, iar la Slatina se vor înregistra 34 de grade.

Temperaturile rămân ridicate și în sudul României. În Lunca Dunării vor fi în jur de 33 de grade. Pe aici o să plouă mai ales în zonele de deal și de munte. Apar și tunete, și fulgere, vor fi și condiții de grindină, iar cantitățile de apă vor fi însemnate.

În București urmează o zi frumoasă și caldă, însă pe seară și la noapte se adună norii și vin mai multe serii de averse zgomotoase. La amiază se ating în jur de 31 de grade. Mâine, în zori, temperatura coboară până la 17 grade.

La munte scad temperaturile și crește instabilitatea. În majoritatea masivelor o să plouă torențial, vor fi descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor trece de 60 de litri pe metru pătrat.