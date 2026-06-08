În vest, în nord-vest și în sud-vest avem soare și timp frumos, iar maximele pleacă de la 23 de grade pe litoral și ajung la 31 de grade în zona Olteniei.

Prognoza meteo pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme instabilă. Avem înnorări, scurte momente cu soare și câteva reprize de ploaie, cu tunete și fulgere. E posibil să cadă și grindină, iar temperaturile ajung la 28 de grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei vin mai multe serii de averse zgomotoase, însoțite de manifestări de instabilitate. În intervale scurte de timp se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vedem și soarele printre nori, iar la amiază se ating 27 de grade.

O să plouă și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina - mai consistent în zonele montane. Vor fi și descărcări electrice, căderi de grindină, poate și vijelii, iar temperaturile mai cresc puțin și ajung la 26 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme mai bună. E adevărat că și pe-aici vin câteva ploi, dar pe suprafețe mai restrânse. În general se anunță o zi frumoasă, cu temperaturi de până la 28 de grade.

În ținuturile vestice se mai încălzește puțin față de ieri. La amiază se ating 29, poate chiar 30 de grade. Aversele apar mai ales în zona montană, dar în restul regiunii avem soare și timp frumos în cea mai mare parte a zilei.

În Transilvania vin mai multe reprize cu ploi torențiale - în special la munte, pe unde se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Nu lipsesc perioadele însorite, iar temperaturile mai cresc puțin și ajung la 29 de grade în vestul provinciei, la Alba Iulia.

În Oltenia instabilitatea afectează mai ales estul provinciei și zona montană, pe unde apar câteva averse cu tunete și fulgere - dar pe spații mai mici. În general avem o zi destul de frumoasă, cu soare și maxime de 31 de grade pe la Slatina.

În sudul României ploile vor lăsa în urmă cantități mari de apă în intervale scurte de timp. Acestea vin însoțite de fenomene meteo severe, iar vremea rămâne caldă și temperaturile urcă până la 29-30 de grade.

Vremea în București azi

În București, după orele prânzului se adună norii și vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice. Până atunci avem vreme bună, iar temperatura urcă până la 28 de grade în miezul zilei. Urmează o noapte plăcută, cu o minimă de 17 grade.

La munte norii se înmulțesc treptat, iar după-amiaza și seara o să plouă torențial în unele masive. Vor fi și căderi de grindină, și vijelii, iar în Orientali și în estul Meridionalilor se pot strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vedem și soarele pe parcursul zilei, iar vremea devine caldă.