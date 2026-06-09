E posibil să mai vină câteva averse și în sud, și în sud-vest, dar în rest avem vreme mai bună. Maximele pleacă de la 22 de grade la malul mării și ajung la 31...32 de grade în vest și în sud-vest.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, pe unde găsim vreme instabilă. Avem înnorări, scurte momente cu soare și câteva serii de averse abundente, cu tunete și fulgere. Vântul bate tare în timpul ploilor și e posibil să cadă grindină. La fel ca ieri, temperaturile ajung la 28 de grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei vin mai multe reprize de ploi torențiale, însoțite de manifestări de instabilitate. În intervale scurte de timp se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vedem și soarele printre nori, iar la amiază se ating 28 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi destul de frumoasă. Pe-aici ploile apar pe suprafețe restrânse, mai ales în zona montană. În ansamblu avem atmosferă însorită și temperaturi agreabile, de până la 27 de grade - la Botoșani.

Vreme bună găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Norii apar destul de rar, vântul NU pune probleme, iar la amiază maximele ajung la 28...29 de grade - valori apropiate de normalul perioadei.

În ținuturile vestice soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei. Ploile lipsesc din prognoză și se face puțin mai cald față de ziua trecută. În vestul extrem se ating 31, poate chiar 32 de grade.

În Transilvania avem soare și vreme bună în zonele mai joase, însă la munte se înnorează din când în când și vin mai multe serii de averse abundente, însoțite de fenomene meteo severe. Cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat.

În Oltenia instabilitatea afectează mai ales regiunile montane, pe unde vin câteva reprize de ploi torențiale. Pe la câmpie avem o zi frumoasă, însorită, cu maxime de până la 32 de grade.

În sudul României ploile vor lăsa în urmă cantități mari de apă în intervale scurte de timp. Acestea apar mai ales la deal și la munte, dar o să vină o aversă - două și în rest. Vremea rămâne caldă, iar în Lunca Dunării se ating 30 de grade.

Vremea în București

În București avem soare, vreme caldă și o maximă de 30 de grade. După-amiaza și seara se adună norii și cresc din nou șansele de ploaie. Urmează o noapte plăcută, cu o minimă de 17 grade.

Vremea la Munte

La munte se face destul de cald, dar aversele se întorc în forță în a doua parte a zilei. Vor afecta în special Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, pe unde o să plouă torențial, o să cadă grindină și se vor produce vijelii.