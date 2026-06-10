Maximele pleacă de la 23 de grade pe litoral și ajung la 34 de grade în vestul României.

În Dobrogea și Bărăgan găsim soare, vreme bună și se face destul de cald. Temperaturile urcă până la 29 de grade, dar pe litoral avem valori mai modeste și cel mult 25 de grade. Spre seară apar ceva înnorări, poate și câteva reprize de ploaie.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei este posibil să plouă la apropierea serii. Până atunci însă avem vreme frumoasă, câțiva nori și maxime, la fel ca ieri, în jur de 28...29 de grade. La noapte se vor înregistra 17 grade în această zonă.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina apar ceva averse în zonele montane, iar asta se întâmplă în a doua parte a zilei. În rest domină atmosfera cu soare, dar nu este exclus să vină o ploaie de scurtă durată. Se mai încălzește puțin față de ieri.

Temperaturile cresc și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Ajung pe la 33 de grade. Atmosfera se menține însorită toată ziua, dar la noapte se adună norii și vin câteva ploi zgomotoase și aici.

În ținuturile vestice, soarele încălzește rapid atmosfera, iar pe la amiază se face foarte cald. Se vor atinge 34 de grade, la umbră. Instabilitatea crește însă după lăsarea nopții, când apar averse cu descărcări electrice și intensificări de vânt.

Vremea se încălzește și în Transilvania, iar în vestul provinciei temperaturile ating și depășesc pragul de 30 de grade. Aversele se întorc în zonele de munte. Vor fi destul de abundente și vor veni cu tunete, fulgere și căderi de grindină. În rest este puțin probabil să plouă.

În Oltenia avem soare, vreme călduroasă, dar și ploi torențiale și vijelii în nord-estul acestei provincii, în zona județului Vâlcea. S-ar putea să apară câteva averse și în rest, iar maximele vor ajunge la 33 de grade.

Ploile apar după-amiază și în sudul României, în special în zonele deluroase. Pe acolo se vor strânge cantități însemnate de apă. Vor fi condiții de grindină și rafale puternice de vânt. Temperaturile mai câștigă vreo 2 grade față de ziua trecută.

În București avem o zi însorită și mai caldă decât cea de ieri, cu o maximă de 31 de grade. Norii se întorc după orele amiezii și pot aduce alte reprize de ploaie. Urmează o noapte liniștită, cu 18 grade în centru și 15 grade la marginea orașului.

Vremea se mai încălzește și la munte, dar instabilitatea crește din nou după prânz. Apar averse cu tunete, fulgere și vânt puternic. Cel mai mult o să plouă în Carpații de Curbură și în Meridionali. Se vor strânge chiar și peste 40 de litri de apă pe metru pătrat.