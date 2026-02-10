Maximele pleacă de la -3 grade în Oltenia și ajung la 7...8 grade în Crișana și în Maramureș.

În Dobrogea și Bărăgan găsim atmosferă mohorâtă. Temperaturile, în ușoară creștere față de luni, ajung la 4 grade. Peste noapte vin și câțiva fulgi de zăpadă în această zonă.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, vedem puțin soarele printre nori. Vântul are unele intensificări, iar după prânz se ating 2 grade. După lăsarea nopții o să ningă puțin și pe-aici.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem o dimineață geroasă. Temperaturile rămân scăzute și în timpul zilei, iar la amiază cu greu se ating 0 grade. Vor fi și scurte momente însorite, însă vântul se întețește și amplifică senzația de frig. La noapte o să fulguiască și în această regiune.

Vremea în Transilvania

Soarele se arată trecător și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Vin și ceva precipitații sub toate formele, iar temperaturile scad față de ziua trecută. Chiar și-așa, tot se ating 8 grade – valori ridicate pentru această perioadă.

Se răcește și în ținuturile vestice, dar în Crișana maximele ajung pe la 7, poate chiar 8 grade. Tot în această zonă o să fie ceva ploi sau lapoviță, iar în Banat predomină ninsorile. Pe spații mici se poate forma polei, iar în sudul Banatului vântul atinge viteze de 70 km/h.

În Transilvania, după o dimineață geroasă în depresiuni, temperaturile ajung la valori pozitive după prânz. Pe la Târgu Mureș se înregistrează 5 grade. Nu prea vedem soarele și o să ningă. Vântul se întețește și atinge viteze mai mari pe crestele Meridionalilor, pe unde viscolește ninsoarea cu rafale de 90 km/h.

Vremea în Oltenia

În Oltenia urmează o zi foarte rece, cu maxime negative în toată provincia. Și pe-aici o să ningă și se pot depune până la 10 centimetri de zăpadă. Izolat, sunt condiții de polei, iar vântul prinde putere și sporește senzația de frig.

Vremea se menține rece și în ținuturile sudice. Ninsorile apar și în această zonă, iar vântul agită atmosfera cu viteze de până la 50 km/h. Temperaturile ajung cu greu la 3 grade, în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București avem încă o zi mohorâtă. Cerul rămâne acoperit, iar maxima ajunge la 2 grade. Vântul pierde din intensitate, iar la noapte vin câțiva fulgi de zăpadă.

Marți norii se risipesc treptat, iar amiaza aduce soare, vreme bună și temperaturi în creștere, de până la 7 grade. În noaptea următoare e posibil să se lase ceața.

Joi se face mai cald și se ating 12 grade. Se înnorează din când în când, dar vor fi și perioade însorite. La începutul zilei sunt condiții de ceață.

Vineri avem înnorări persistente toată ziua și o să plouă destul de mult. Se simte puțin și vântul, iar vremea rămâne caldă și vor fi în jur de 10 grade după prânz.

Vremea la munte

La munte se răcește în Carpații Occidentali. O să ningă în majoritatea masivelor, iar vântul are intensificări în Munții Banatului, precum și în zona înaltă a Meridionalilor, pe unde va viscoli ninsoarea cu rafale de 90 km/h.

Miercuri temperaturile încep să crească. Înnorările persistă, iar în Munții Apuseni și în nordul Orientalilor apar precipitații slabe. Vor fi condiții de polei, iar vântul rămâne insistent pe creste.

Joi se face mai cald. Iese soarele, dar pe spații mici o să mai vină ceva precipitații – mai ales în Carpații Occidentali. Vântul are intensificări la altitudini mari.

Vineri rămânem cu vreme caldă, dar se înnorează și apar alte precipitații – sub toate formele. Vântul mai are unele porniri în zonele înalte.