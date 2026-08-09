Maximele pleacă de la 24 de grade în depresiuni și ajung la 33...34 de grade în Banat, în Crișana și în sudul Olteniei.

În Dobrogea și Bărăgan avem atmosferă însorită pe tot parcursul zilei, însă vântul are intensificări și atinge viteze mai mari pe litoral. Temperaturile mai scad puțin față de sâmbătă, însă vremea rămâne caldă și se ating 32 de grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, soarele strălucește pe tot parcursul zilei. Vântul se întețește și poate atinge viteze de 50 de km/h, iar la amiază vor fi cel mult 31 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim atmosferă cu soare, temperaturi plăcute și un vânt destul de insistent. Norii apar destul de rar și doar pe la munte e posibil să vină câțiva stropi de ploaie.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș urmează o zi frumoasă, cu soare, câțiva nori de vreme bună și maxime similare cu cele de ieri. Cele mai mari valori, de 31 de grade, se ating la Satu Mare.

În ținuturile vestice temperaturile scad față de ziua trecută, dar tot va fi foarte cald. În Banat și în Crișana se ating 33...34 de grade. După-amiază, în zona montană se înnorează și vin câteva reprize de ploi zgomotoase.

În Transilvania sunt ceva înnorări și condiții de ploaie în primele ore. Apoi cerul se mai degajează, însă, în a doua parte a zilei, se înnorează din nou. O să plouă mai ales în sud-vestul provinciei și în zona Meridionalilor, pe unde se pot strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat.

Vremea în Oltenia

În Oltenia temperaturile mai scad față de ziua trecută, însă vremea rămâne călduroasă și vor fi în jur de 32 de grade după prânz. Aversele apar și pe-aici și vor fi mai abundente în nordul provinciei și la munte.

Și în ținuturile sudice o să plouă în mai multe reprize, mai ales în regiunile deluroase și montane, pe unde se pot strânge cantități mari de apă în intervale scurte de timp. Temperaturile, în scădere față de sâmbătă, se opresc la 32 de grade.

Vremea în București

În București se mai răcorește puțin și vor fi în jur de 32 de grade. Avem vreme schimbătoare, iar în primele ore s-ar putea să vină câțiva stropi de ploaie.

Luni se anunță o zi frumoasă. Nu prea vedem norii și se face puțin mai cald decât duminică. În miezul zilei se ating 33 de grade.

Marți cerul rămâne curat. Soarele încălzește rapid atmosfera, iar la amiază se ating 36 de grade la umbră și căldura devine sufocantă din cauza stresului termic ridicat.

Miercuri temperatura scade ușor, însă vremea se menține călduroasă. Maxima ajunge la 34 de grade, iar în a doua parte a zilei e posibil să se adune câțiva nori de ploaie.

Vremea la munte

La munte aversele se întorc, după orele prânzului, în Carpații Meridionali și în Carpații Occidentali, pe unde pot lăsa în urmă 20 de litri de apă pe metru pătrat. În celelalte masive găsim soare, vreme bună și temperaturi similare cu cele de sâmbătă.

Luni se mai încălzește. Soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, iar aversele apar doar sporadic, pe suprafețe restrânse - în special în masivele sudice.

Marți temperaturile continuă să crească. După-amiază, în nordul Orientalilor și, izolat, în Carpații Meridionali o să mai vină o ploaie de scurtă durată. În rest avem atmosferă însorită.

Vremea se menține călduroasă și miercuri. Instabilitatea crește treptat, iar după-amiaza și seara, în masivele sudice și în cele estice se adună norii de ploaie.

Vremea la mare

Pe litoral avem soare și vreme bună. Temperaturile scad ușor, dar TOT se ating 31 de grade și se resimte disconfortul termic. Vântul are unele intensificări, iar în apă vor fi în jur de 25 de grade.

Luni se înseninează complet, iar maximele se opresc TOT pe la 31 de grade. Vântul rămâne destul de insistent pe parcursul zilei, iar apa mării ajunge la 26 de grade.

Marți se mai încălzește puțin, iar temperaturile urcă până la 32 de grade. Cerul rămâne curat, iar vântul nu mai pune probleme. Apa mării are în jur de 25 de grade.

Miercuri avem vreme schimbătoare. După-amiaza se adună norii, dar șansele de ploaie sunt reduse. Vântul suflă cu până la 50 de km/h, iar maximele ating 30 de grade pe plajă și 25 de grade în apă.