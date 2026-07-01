Miercuri, valul de căldură extremă se domolește, însă în jumătatea nordică avem încă o zi toridă, cu disconfort termic ridicat. Maximele pleacă de la 27 de grade Celsius în Dealurile Sudice și ajung la 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei. Ploile se înmulțesc după prânz. Vin cu tunete, fulgere și rafale puternice de vânt.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Temperaturile scad față de ieri și vor fi cel mult 34 de grade la Tulcea. Chiar și așa, disconfortul termic se menține ridicat. În a doua parte a zilei vin și ploile. Sunt însoțite de fenomene electrice și intensificări de vânt.

Căldura se domolește și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Maximele se opresc și aici la 34 de grade. Este soare în cea mai mare parte a zilei. Apar și câteva ploi zgomotoase în zona Munteniei, iar la noapte ploile se extind aproape peste tot.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se face și astăzi foarte cald, dar nu așa de cald cum a fost ieri. Temperaturile pot atinge pragul caniculei. Nu prea sunt semne de ploaie, iar aerul devine greu de respirat după prânz.

Temperaturile scad și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, pe unde ieri au fost 41 de grade. Și astăzi o să fie caniculă în această regiune. Se vor atinge valori de 37 de grade, iar disconfortul termic se va accentua după prânz. Mai târziu apar și aversele.

Și în vestul României avem încă o amiază caniculară, cu vreo 35 de grade la umbră, asta după ce ieri temperaturile s-au apropiat de 41 de grade și aici. Instabilitatea crește în a doua parte a zilei. Ploile devin torențiale și sunt însoțite de tunete, fulgere și vânt intens.

Canicula revine și în zona Transilvaniei. E drept că nu mai are forța din zilele trecute, dar în nord-vestul acestei provincii se mai ating 36-37 de grade. O să plouă mai ales în zonele montane, pe unde vor fi și fenomene meteo severe, căderi de grindină și vijelii.

În Oltenia, temperaturile ajung brusc la valori suportabile, iar în zonele deluroase vor fi cel mult 27 de grade Celsius. Această răcorire vine cu un preț: este vorba despre averse abundente și rafale puternice de vânt.

Căldura se domolește și în ținuturile sudice. Maximele nu mai trec de 32 de grade, dar se adună norii și apar mai multe perioade cu ploi zgomotoase și intensificări de vânt.

Vremea la București și pe litoral

Și în București scăpăm de caniculă. După cele 39 de grade de ieri, astăzi vor fi cel mult 32 de grade. Ploile apar în special în a doua parte a zilei. Vor fi averse destul de serioase și se pot produce vijelii. O să plouă și după lăsarea nopții, iar mâine în zori se vor înregistra 19 grade.

Vremea se răcorește și la munte, dar atmosfera devine instabilă în majoritatea masivelor. Sunt anunțate averse zdravene, cu descărcări electrice, căderi de grindină și vânt intens.

Temperaturile scad și pe litoral. Disconfortul termic se menține ridicat, chiar dacă se ating cel mult 30 de grade în aer. Spre seară e posibil să plouă și aici, iar apa mării are 24 de grade.