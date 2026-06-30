Potrivit meteorologilor, în Bucureşti, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze de 50...60 km/h, vijelie, averse torenţiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice şi izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Totodată, până la ora 20:30 este Cod portocaliu în localităţi din judeţele Ialomiţa, Prahova, Buzău, Călăraşi, Ilfov, Arad şi Timiş, fenomenele vizate fiind vijelie cu viteze de 70...90 km/h, averse torenţiale care vor acumula 20...30 l/mp, grindină de mici şi medii dimensiuni (13 cm), frecvente descărcări electrice.